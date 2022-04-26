Новая Веста: план выпуска на ближайшее время

Пока темп сборки новых машин по отношению к общей мощности завода в Ижевске очень невелик.

В конце февраля АВТОВАЗ объявил о начале серийного производства обновленной Весты, семейство получило название Vesta NG («new generation»). Однако интерьер модели до сих пор не представлен, равно как не озвучена точная дата старта продаж. Тем не менее, сборка автомобилей в новом исполнении на заводе Lada Ижевск идет, путь и пока невысокими темпами, сообщают независимые источники.

В первую неделю после корпоративного отпуска (напомним, он был перенесен с летнего периода на 4–24 апреля) будет выпущено 1023 автомобилей Lada Vesta, сообщает Avtograd News. В приведенном документе указано, что 227 из них (то есть около 22,2%) будут относиться к обновленному семейству.

Однако в тексте автор поста указывает куда более скромную цифру — всего 56 автомобилей Vesta NG. Более того, по последним данным того же источника, суммарный план выпуска Весты на эту неделю по факту окажется куда скромнее: всего около 800 автомобилей, а количество обновленных машин не указывается вовсе. Судя по всему, оно будет небольшим.

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По плану доля новых машин должна постепенно увеличиваться, а сборка прежней Весты, напротив, — сокращаться в объеме. Ранее сообщалось, что старт продаж автомобилей Lada Vesta NG запланирован на середину 2022 года. Однако в текущей ситуации сроки могут неоднократно корректироваться.

А в сентябре прогнозируется появление упрощенной «антикризисной» Весты — с новой внешностью, старым салоном и восьмиклапанным двигателем.

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Фото: АВТОВАЗ, ВКонтакте / Avtograd News