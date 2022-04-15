Упрощенная Веста: известно, какой она будет

Уже в сентябре: новая внешность, старый салон и двигатель от Гранты.

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«Антикризисная» комплектация новой Весты будет иметь обновленную внешность (рестайлинг 2022 года, индекс FL), но при этом — прежний интерьер и 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182, который сейчас устанавливается на модели Largus и Granta, сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники информации, знакомые с ходом проекта. Такие машины, по данным издания, появятся в продаже в сентябре.

Как известно, ВАЗ-11182 — это эволюция движка ВАЗ-11186, доработанного по шатунно-поршневой группе и головке блока цилиндров (ГБЦ). Отдача по сравнению с предшественником выросла на 3 л.с. и составляет 90 «лошадей».

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Как пишет источник, рассматривается и вопрос применения на Весте «старого» ВАЗ-11186, но только в качестве крайней меры. Дело в том, что в ГБЦ обновленного мотора есть некоторое количество деталей Renault. Однако общий уровень локализации оценивается как приемлемый, поэтому пока основной кандидат на подкапотное пространство «упрощенной» Весты — именно новый ВАЗ-11182.

Но некоторые доработки все же запланированы: резьба в свечных колодцах будет M14х1.25 вместо M12x1,25 (стандарт Renault), потому что такие свечи дешевле и выпускаются в России. Несколько машин с такими моторами уже собраны в Ижевске и проходят испытания, сообщает издание.

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Такой мотор, разумеется, дешевле нынешних вазовских 16-клапанников. Однако недавнее появление 8-клапанного двигателя на Largus Cross дало разницу всего в 10 000 рублей между идентичными комплектациями с разными моторами. Очевидно, упрощать Весту будут не только за счет иного мотора. По предварительным данным, планируется отказ от всех подушек безопасности, кроме водительской, и системы ЭРА-ГЛОНАСС; под вопросом ABS и ESP.

Кроме того, двигатели, вероятно, «откатят» к нормам Евро-2 — не только у Весты, но и у семейств Granta и Niva, где тоже ожидается появление упрощенных версий.

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Фото: АВТОВАЗ