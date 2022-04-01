Лады переведут на Евро-2 и увеличат производство

АВТОВАЗ намерен упростить несколько моделей, а первые Гранты с Евро-2 могут появиться в мае.

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На то, что завод намерен упростить несколько моделей, намекали на самом предприятии. Задача — сократить количество компонентов иностранного производства в машинах, чтобы не испытывать трудностей с поставками комплектующих на конвейер.

Первой упрощению подвергнется Лада Гранта. Можно предположить, что из ее оснащения пропадут системы ABS, ESP и подушки безопасности. Что касается, например, ЭРА-ГЛОНАСС, то ее уже давно разрешили не ставить и на днях продлили разрешение до середины лета 2022 года.

Двигатели Гранты могут лишиться лямбда-зондов, что понизит уровень выхлопа с Евро-5 до Евро-2. Изменения тогда могут коснуться и блока управления двигателем.

«Если снижать требования до Евро-3 или Евро-4, то испытания займут много времени, там по регламенту положено проехать 80 000 или 120 000 км соответственно, чтобы измерить токсичность выхлопа в деградационной динамике. В отношении Евро-2 такого требования нет», — объясняет Telegram —канал «Русский автомобиль».

С легализацией новых версий автомобилей проблем возникнуть не должно, так как Минпромторг обещал поддержать автокомпании, ищущих пути сохранить производство автомобилей. Например, их не возникло у КАМАЗа, который выпускает грузовики с двигателями Евро-2.

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По этому же пути пойдут Niva Legend, Travel, а также Vesta.

В результате производственный план по упомянутым моделям может увеличиться до 720 000 автомобилей.

Но есть две модели, которые упрощать не планируется. Это Largus и XRAY, построенные на платформе Renault.

На АВТОВАЗе эту информацию «За рулем» не подтвердили, но и не опровергли, предложив следить за информацией на сайте Lada.ru.

Фото: Яков Князев / ТАСС