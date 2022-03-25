Названы модели, которые АВТОВАЗ не выпустит из-за ухода Renault

Под угрозой оказались не только новые модели на платформе CMF-B, но и многие пункты нынешнего модельного ряда.

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Несмотря на приостановку деятельности в России, Renault Group подтвердила решимость реализовать стратегический план Renaulution. Однако до недавнего времени официально (и, формально, по сей день) существенной частью этого плана являлся АВТОВАЗ, по инициативе Renault Group вошедший в прошлом году в единую бизнес-структуру с румынским брендом Dacia.

По этому плану, до 2025 года под брендом Lada должно появиться 4 модели, построенные на платформе Renault CMF-B.

Преемница Гранты

«За рулем», старейшее и одно из самых популярных автомобильных изданий в России, напоминает, что это за модели. Первой из них должна была стать преемница Гранты — модель класса В, которая являла бы обновленный вазовский лоу-кост, какое-то время выпускалась бы параллельно с существующей Грантой, но по оснащению и престижу стояла бы на полступеньки выше. Недавно, уже в период украинского кризиса, первый опытный экземпляр показали президенту АВТОВАЗа Николя Мору. Модель ожидалась в серии в 2023 году.

Презентация новой модели, 10 марта 2022 года

Lada Vesta 2023

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Вторую модель, запланированную к выходу в 2023 году, тоже относят к B-классу, но это более крупная Vesta новой генерации. И если по первой модели уже есть какие-то конкретные сведения (в частности, по независимым источникам, в январе-феврале 2022 года шла подготовка производства), то по Весте они обрывочны. Можно лишь сказать наверняка, что обе новые модели (как и остальные новые Lada) предполагалось строить на архитектуре CMF-B, но ни одна из них не мыслилась как копия нового Renault Sandero, дизайн создается самостоятельный. Также чисто вазовскими оставались силовые агрегаты.

Lada Niva New Generation

Старт нового поколения внедорожника Niva ожидался, согласно Renaulution, в 2024 году. К этому моменту у Dacia уже должен быть готов кроссовер Bigster (запланирован на 2022 год), с которым у новой Нивы будет много общего. Однако внедорожный арсенал будет серьезнее, и его внедрение в платформу CMF-B должно было стать зоной ответственности инженеров АВТОВАЗа. К тому же, если Бигстер является пятидверным кроссовером, то более внедорожная Нива должна была получить трехдверное исполнение, получая, таким образом, исторические параллели с ВАЗ-2121.

Официальный тизер Lada Niva нового поколения

Lada C-SUV

Но пятидверный SUV, фактически аналог Dacia Bigster, в линейке Lada тоже планировался. Модель должна была стать самой крупной в обновленном модельном ряду. На презентации плана Renaulution она обозначалась как «пробивающая стеклянный потолок С-класса». Предположительно, этот автомобиль проектируется как удлиненная, «раздвинутая» по колесной базе новая Нива (и тут есть отсылка в историю — ВАЗ-2131), с более городским характером и большим уклоном в комфорт и престиж.

Dacia Bigster Concept

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В случае отказа Renault Group от дальнейшего сотрудничества с АВТОВАЗом планы по всем этим моделям придется положить на полку. Более того, некоторые модели нынешней линейки также находятся под угрозой. Вопросы вызывает дальнейший выпуск автомобилей Lada на платформе Renault B0 — это Largus и, особенно XRAY, по которым полное импортозамещение реализовать крайне сложно.

По прогнозам, АВТОВАЗ сможет наладить выпуск упрощенных Granta, Niva Legend и Niva Travel (с Вестой тоже вопрос более сложный и отдельный); также вероятен откат к двигателям Евро-2.

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Фото: АВТОВАЗ, Renault Group