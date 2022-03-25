АВТОВАЗ наладит выпуск упрощенных оригинальных моделей

Так считают на рынке после вчерашнего заявления компании.

Материалы по теме Renault приостановила деятельность в России. И думает, что делать с АВТОВАЗом

Последнее заявление Группы Renault о приостановке работы в России для многих стало неожиданным, но на АВТОВАЗе, скорее всего, об этом решении узнали гораздо раньше и уже начали предпринимать меры для продолжения производства. Во вчерашнем сообщении отечественного автогиганта для СМИ прозвучало, буквально, следующее:

«…ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания также готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы».

Чтобы вернуться к выпуску своих оригинальных моделей Granta и Niva, нужно провести сертификацию машин с новыми поставщиками компонентов. Но сборку машин в максимально упрощенной версии концерн, возможно, начнет в конце апреля, рассказали изданию «Коммерсант» специалисты отрасли.

Ни о каких новых заявленных моделях, завязанных на платформу Renault, сейчас речи не идет. Да и вообще перспектива сотрудничества с французским концерном выглядит довольно туманной. Напомним, 68% доли АВТОВАЗа принадлежит Renault, 32% — Ростеху, 10% всех доходов французской Группы приходится на РФ.

В Тольятти выпускаются только две модели на собственных платформах — Granta (СКП Kalina) и Niva (СКП), а на заводе в Ижевске производится Lada Vesta, созданная на собственной платформе. Largus и XRAY (линия B0) созданы на базе румынской Dacia. Процесс на АВТОВАЗе завязан на иностранных поставщиков, поскольку у компании единая система закупок с Renault. Особенно от этого несвободна Vesta, в Niva и Granta зависимость от Renault меньше. На протяжении последних лет АВТОВАЗ постепенно отказывался от самостоятельного производства компонентов, что позволило сократить число сотрудников и сделать компанию более эффективной. Теперь придется запустить обратный процесс, и в Минпромторге готовы оказать предприятию всяческую поддержку.

Материалы по теме Власти внимательно следят за ситуацией с Группой Renault и помогут АВТОВАЗу

Скорее всего, АВТОВАЗу придется максимально упростить комплектации, выпуская машины без ABS, а из комфортных функций оставить лишь кондиционер. Если же коллективный Запад продолжит «закручивать гайки», придется сократить модельный ряд до трех автомобилей: Niva, Granta и Vesta в самых простых комплектациях. Однако и там есть иностранные комплектующие, их замена потребует прохождения сертификации, а это время.

Даже по упрощенному порядку возвращение к полноценной работе займет срок до июля, считают эксперты. А пока главное хоть как-то запустить конвейер, чтобы предприятие оставалось жизнеспособным.

В Минпромторге настроены решительно и предлагают компаниям, приостановившим работу в России, определиться с дальнейшими планами до начала апреля.

А п ока АВТОВАЗ ищет поставщиков компонентов в Азии.



За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен

Фото: Михаил Метцель/ТАСС