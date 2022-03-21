Поставщиков компонентов АВТОВАЗ ищет в Азии — журнал За рулем

Поставщиков компонентов АВТОВАЗ ищет в Азии

О том, что такая работа уже ведется, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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В связи с экономической блокадой России у многих предприятий, в том числе автопрома, возникли трудности с комплектующими. Сложности испытывает и АВТОВАЗ, в первую очередь логистические цепочки, отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Поэтому и предприятие, и власти ищут выходы из сложившейся ситуации, и поиски новых поставщиков уже ведут определенное время, передают РИА Новости со ссылкой на слова чиновника.

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Губернатор надеется, что за время корпоративного отпуска предприятия в апреле удастся сформировать необходимый запас комплектующих для того, чтобы потом работать без простоев.

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Кроме того, он написал письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать трудовой коллектив предприятия, и наверху его уже принимают меры.

АВТОВАЗу пришлось перенести корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за невозможности собирать автомобили в отсутствие необходимых электронных компонентов.

Напомним, АВТОВАЗ располагает двумя предприятиями — в Тольятти и в Ижевске. Выпускают там автомобили и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли до 350,7 тысячи машин (+2%).

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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