АВТОВАЗ уйдет в отпуск в апреле. На 20 дней

«Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.
Как водится, на своих рабочих местах останутся те, кто обеспечивает нормальное функционирование инфраструктуры предприятий в Тольятти и Ижевске, подразделений инжиниринга, занятые в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству, некоторых подразделений логистики, а также части персонала подразделений и дочерних компаний.
Сегодня российский автогигант производит автомобили и комплектующие для брендов Lada и Renault на мощностях производственных площадок Тольятти и Ижевска.
По данным АЕБ, продажи автомобилей Lada за январь-февраль 2022 года составили 40 423 шт. (-19,4%).
Наиболее популярными моделями на сегодняшний день являются Lada Vesta (7161 шт.) — 3-е место в топ-25 российского рынка легковых автомобилей, Lada Granta (6220 шт.) — 4-е место и Lada Niva (3854 шт.) — 7-е место.
- С сегодняшнего дня на официальных сервисах Lada цены выросли на 20–30%.
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Фото: Яков Князев / ТАСС