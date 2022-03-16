АВТОВАЗ уйдет в отпуск в апреле. На 20 дней

Внеплановые корпоративные каникулы автогигант перенес с лета на период с 4 по 24 апреля.

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Корпоративный отпуск компании ранее был запланирован в период с 25 июля по 14 августа, но его пришлось сдвинуть «влево» из-за недопоставок электронных компонентов и чтобы не допустить значительного сокращения заработка сотрудников.

«Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Как водится, на своих рабочих местах останутся те, кто обеспечивает нормальное функционирование инфраструктуры предприятий в Тольятти и Ижевске, подразделений инжиниринга, занятые в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству, некоторых подразделений логистики, а также части персонала подразделений и дочерних компаний.

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Сегодня российский автогигант производит автомобили и комплектующие для брендов Lada и Renault на мощностях производственных площадок Тольятти и Ижевска.

По данным АЕБ, продажи автомобилей Lada за январь-февраль 2022 года составили 40 423 шт. (-19,4%).

Наиболее популярными моделями на сегодняшний день являются Lada Vesta (7161 шт.) — 3-е место в топ-25 российского рынка легковых автомобилей, Lada Granta (6220 шт.) — 4-е место и Lada Niva (3854 шт.) — 7-е место.

С сегодняшнего дня на официальных сервисах Lada цены выросли на 20–30%.

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Фото: Яков Князев / ТАСС