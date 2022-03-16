Техобслуживание Лад стало дороже

С сегодняшнего дня в официальных сервисах Lada придется платить примерно на 20–30% больше.

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АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание автомобилей Лада. Надо полагать, что к этому привело подорожание запчастей.

Новые рекомендованные цены содержатся в информационном письме, пишет Лада.Онлайн, которое было разослано официальным дилерам бренда Lada.

В среднем расценки увеличились на 20%. Но сколько будет стоить техобслуживание в конкретном официальном сервисе, решает только руководство этого дилерского центра. Поэтому реальная стоимость обслуживания может быть дороже или дешевле.

Теперь рекомендованные цены на техобслуживание выглядят так:

Модель ТО-0 ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО5 ТО-6 Lada Granta 2200 (+400) 10400 (+2000) 10000 (+2100) 12300 (+2400) 10000 (+2100) 13700 (+2400) 24600 (+6300) Lada Vesta — 11100 (+2000) 12300 (+2400) 13400 (+2400) 12300 (+2400) 15400 (+2600) 35700 (+8500) Lada XRAY — 11800 (+2700) 13100 (+3100) 14100 (+3200) 13100 (+3100) 16200 (+3300) 33400 (+8400) Lada Largus — 10500 (+2200) 11600 (+2800) 13800 (+3200) 11600 (+2800) 14000 (+2900) 44900 (+12700) Lada Niva Travel 6400 (+1300) 8300 (+1300) 12800 (+3500) 18900 (+7600) 15800 (+3900) 12900 (+4600) 18700 (+6100) Lada Niva Legend 6000 (+1100) 8200 (+1700) 9600 (+2000) 11100 (+2500) 18500 (+3600) 8200 (+1700) 12500 (+2900)

Фото: Майстерман Семен/ИТАР-ТАСС