Техобслуживание Лад стало дороже

АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание автомобилей Лада. Надо полагать, что к этому привело подорожание запчастей.
Новые рекомендованные цены содержатся в информационном письме, пишет Лада.Онлайн, которое было разослано официальным дилерам бренда Lada.
В среднем расценки увеличились на 20%. Но сколько будет стоить техобслуживание в конкретном официальном сервисе, решает только руководство этого дилерского центра. Поэтому реальная стоимость обслуживания может быть дороже или дешевле.
Теперь рекомендованные цены на техобслуживание выглядят так:
|
Модель
|
ТО-0
|
ТО-1
|
ТО-2
|
ТО-3
|
ТО-4
|
ТО5
|
ТО-6
|
Lada Granta
|
2200
(+400)
|
10400
(+2000)
|
10000
(+2100)
|
12300
(+2400)
|
10000
(+2100)
|
13700
(+2400)
|
24600
(+6300)
|
Lada Vesta
|
—
|
11100
(+2000)
|
12300
(+2400)
|
13400
(+2400)
|
12300
(+2400)
|
15400
(+2600)
|
35700
(+8500)
|
Lada XRAY
|
—
|
11800
(+2700)
|
13100
(+3100)
|
14100
(+3200)
|
13100
(+3100)
|
16200
(+3300)
|
33400
(+8400)
|
Lada Largus
|
—
|
10500
(+2200)
|
11600
(+2800)
|
13800
(+3200)
|
11600
(+2800)
|
14000
(+2900)
|
44900
(+12700)
|
Lada Niva Travel
|
6400
(+1300)
|
8300
(+1300)
|
12800
(+3500)
|
18900
(+7600)
|
15800
(+3900)
|
12900
(+4600)
|
18700
(+6100)
|
Lada Niva Legend
|
6000
(+1100)
|
8200
(+1700)
|
9600
(+2000)
|
11100
(+2500)
|
18500
(+3600)
|
8200
(+1700)
|
12500
(+2900)
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Фото: Майстерман Семен/ИТАР-ТАСС