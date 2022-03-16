Техобслуживание Лад стало дороже — журнал За рулем

Техобслуживание Лад стало дороже

С сегодняшнего дня в официальных сервисах Lada придется платить примерно на 20–30% больше.

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АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание автомобилей Лада. Надо полагать, что к этому привело подорожание запчастей.

Новые рекомендованные цены содержатся в информационном письме, пишет Лада.Онлайн, которое было разослано официальным дилерам бренда Lada.

В среднем расценки увеличились на 20%. Но сколько будет стоить техобслуживание в конкретном официальном сервисе, решает только руководство этого дилерского центра. Поэтому реальная стоимость обслуживания может быть дороже или дешевле.

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Теперь рекомендованные цены на техобслуживание выглядят так:

Модель

ТО-0

ТО-1

ТО-2

ТО-3

ТО-4

ТО5

ТО-6

Lada Granta

2200 

(+400)

10400 

(+2000)

10000 

(+2100)

12300 

(+2400)

10000 

(+2100)

13700 

(+2400)

24600 

(+6300)

Lada Vesta

11100 

(+2000)

12300 

(+2400)

13400 

(+2400)

12300 

(+2400)

15400 

(+2600)

35700 

(+8500)

Lada XRAY

11800 

(+2700)

13100 

(+3100)

14100 

(+3200)

13100 

(+3100)

16200 

(+3300)

33400 

(+8400)

Lada Largus

10500 

(+2200)

11600 

(+2800)

13800 

(+3200)

11600 

(+2800)

14000 

(+2900)

44900 

(+12700)

Lada Niva Travel

6400 

(+1300)

8300 

(+1300)

12800 

(+3500)

18900 

(+7600)

15800 

(+3900)

12900 

(+4600)

18700 

(+6100)

Lada Niva Legend

6000 

(+1100)

8200 

(+1700)

9600 

(+2000)

11100 

(+2500)

18500 

(+3600)

8200 

(+1700)

12500 

(+2900)

Фото: Майстерман Семен/ИТАР-ТАСС

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