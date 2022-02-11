Названы самые надежные (и проблемные) машины 2022 года

Впервые в истории рейтинга JD Power самыми надежными автомобилями стали Kia. Land Rover остается в хвосте списка.

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Автомобили Kia впервые возглавили рейтинг самых надежных по версии JD Power с результатом 145 проблем на 100 автомобилей. Машины Buick, которые в России не продаются, заняли второе место (147), а Hyundai — третье (148). Среди премиум-брендов самым надежным оказался Genesis (148).

Замыкают рейтинг внедорожники Land Rover — 284 проблемы на 100 автомобилей. Немного лучше результаты у машин Ram (266). Volvo оказались третьими с конца (256), а замыкают пятерку самых проблемных машин Alfa Romeo (245) и Acura (244).

Чаще всего проблемы возникают с информационно-развлекательными системами, в частности: функция распознавание голоса, Android Auto и Apple CarPlay, Bluetooth, навигационные системы и сенсорные экраны.

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В исследовании изучались проблемы машин 2019 года выпуска через истории обращений в сервисы, а самыми надежными автомобилями в своих классах оказались эти модели:

Компактный автомобиль: Toyota Corolla

Компактный автомобиль премиум-класса: BMW 4-й серии

Компактный спортивный автомобиль: Mazda Miata

Большой автомобиль: Chevrolet Impala

Автомобиль среднего размера: Hyundai Sonata

Автомобиль среднего размера премиум-класса: Lincoln MKZ

Спортивный автомобиль среднего размера: Ford Mustang

Субкомпактный кроссовер: Buick Encore

Субкомпактный кроссовер премиум-класса: Lexus UX

Компактный кроссовер: Buick Envision

Компактный кроссовер премиум-класса: Lexus NX

Среднеразмерный кроссовер: Hyundai Santa Fe и Kia Sorento

Среднеразмерный кроссовер премиум-класса: Lexus RX и Porsche Cayenne

Полноразмерный кроссовер: Chevrolet Suburban

Среднеразмерный пикап: Nissan Frontier

Полноразмерный пикап: Toyota Tundra

Большой сверхмощный пикап: Chevrolet Silverado HD

Минивэн: Dodge Grand Caravan

А здесь вы найдете список машин, не оправдавших ожидания покупателей.

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Фото: Kate Ibragimova / Unsplash