Названы самые надежные (и проблемные) машины 2022 года — журнал За рулем

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Названы самые надежные (и проблемные) машины 2022 года

Впервые в истории рейтинга JD Power самыми надежными автомобилями стали Kia. Land Rover остается в хвосте списка.

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Автомобили Kia впервые возглавили рейтинг самых надежных по версии JD Power с результатом 145 проблем на 100 автомобилей. Машины Buick, которые в России не продаются, заняли второе место (147), а Hyundai — третье (148). Среди премиум-брендов самым надежным оказался Genesis (148).

Замыкают рейтинг внедорожники Land Rover — 284 проблемы на 100 автомобилей. Немного лучше результаты у машин Ram (266). Volvo оказались третьими с конца (256), а замыкают пятерку самых проблемных машин Alfa Romeo (245) и Acura (244).

Названы самые надежные (и проблемные) машины 2022 года

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Чаще всего проблемы возникают с информационно-развлекательными системами, в частности: функция распознавание голоса, Android Auto и Apple CarPlay, Bluetooth, навигационные системы и сенсорные экраны.

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В исследовании изучались проблемы машин 2019 года выпуска через истории обращений в сервисы, а самыми надежными автомобилями в своих классах оказались эти модели:

  • Компактный автомобиль: Toyota Corolla
  • Компактный автомобиль премиум-класса: BMW 4-й серии
  • Компактный спортивный автомобиль: Mazda Miata
  • Большой автомобиль: Chevrolet Impala
  • Автомобиль среднего размера: Hyundai Sonata
  • Автомобиль среднего размера премиум-класса: Lincoln MKZ
  • Спортивный автомобиль среднего размера: Ford Mustang
  • Субкомпактный кроссовер: Buick Encore
  • Субкомпактный кроссовер премиум-класса: Lexus UX
  • Компактный кроссовер: Buick Envision
  • Компактный кроссовер премиум-класса: Lexus NX
  • Среднеразмерный кроссовер: Hyundai Santa Fe и Kia Sorento
  • Среднеразмерный кроссовер премиум-класса: Lexus RX и Porsche Cayenne
  • Полноразмерный кроссовер: Chevrolet Suburban
  • Среднеразмерный пикап: Nissan Frontier
  • Полноразмерный пикап: Toyota Tundra
  • Большой сверхмощный пикап: Chevrolet Silverado HD
  • Минивэн: Dodge Grand Caravan

А здесь вы найдете список машин, не оправдавших ожидания покупателей.
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Фото: Kate Ibragimova / Unsplash

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