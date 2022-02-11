Названы самые надежные (и проблемные) машины 2022 года

Автомобили Kia впервые возглавили рейтинг самых надежных по версии JD Power с результатом 145 проблем на 100 автомобилей. Машины Buick, которые в России не продаются, заняли второе место (147), а Hyundai — третье (148). Среди премиум-брендов самым надежным оказался Genesis (148).
Замыкают рейтинг внедорожники Land Rover — 284 проблемы на 100 автомобилей. Немного лучше результаты у машин Ram (266). Volvo оказались третьими с конца (256), а замыкают пятерку самых проблемных машин Alfa Romeo (245) и Acura (244).
Чаще всего проблемы возникают с информационно-развлекательными системами, в частности: функция распознавание голоса, Android Auto и Apple CarPlay, Bluetooth, навигационные системы и сенсорные экраны.
В исследовании изучались проблемы машин 2019 года выпуска через истории обращений в сервисы, а самыми надежными автомобилями в своих классах оказались эти модели:
- Компактный автомобиль: Toyota Corolla
- Компактный автомобиль премиум-класса: BMW 4-й серии
- Компактный спортивный автомобиль: Mazda Miata
- Большой автомобиль: Chevrolet Impala
- Автомобиль среднего размера: Hyundai Sonata
- Автомобиль среднего размера премиум-класса: Lincoln MKZ
- Спортивный автомобиль среднего размера: Ford Mustang
- Субкомпактный кроссовер: Buick Encore
- Субкомпактный кроссовер премиум-класса: Lexus UX
- Компактный кроссовер: Buick Envision
- Компактный кроссовер премиум-класса: Lexus NX
- Среднеразмерный кроссовер: Hyundai Santa Fe и Kia Sorento
- Среднеразмерный кроссовер премиум-класса: Lexus RX и Porsche Cayenne
- Полноразмерный кроссовер: Chevrolet Suburban
- Среднеразмерный пикап: Nissan Frontier
- Полноразмерный пикап: Toyota Tundra
- Большой сверхмощный пикап: Chevrolet Silverado HD
- Минивэн: Dodge Grand Caravan
А здесь вы найдете список машин, не оправдавших ожидания покупателей.
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Фото: Kate Ibragimova / Unsplash