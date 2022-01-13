10 машин, не оправдавших ожиданий владельцев — журнал За рулем

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10 машин, не оправдавших ожиданий владельцев

Большинство купивших их людей заявили, что никогда и ни за что не приобрели бы их снова.

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Consumer Reports составила рейтинг автомобилей, которые не оправдали ожиданий своих владельцев. Потратив немало денег на покупку и проведя за рулем выбранного автомобиля много дней, люди остались недовольны своим выбором. Проще говоря, эти автомобили не оправдали ожиданий большинства своих владельцев.

В топ-10 самых разочаровывающих автомобилей попали исключительно японские и американские модели, да одна корейская. Европейцев в списке не оказалось. Следует отметить, что немалому количеству автомобилистов эти машины понравились, и они купили бы их снова, но таких владельцев оказалось меньше половины. Именно по этому параметру и составлялся рейтинг. Начнем с 10-го места и закончим первым.

10. Kia Forte (Cerato) — 47% владельцев купили бы его снова.

9. Cadillac XT4 — 47% владельцев купили бы его снова.

8. Jeep Renegade — 46% владельцев купили бы его снова.

7. Jeep Compass — 46% владельцев купили бы его снова.

6. Infiniti QX50 — 46% владельцев купили бы его снова.

5. Nissan Rogue Sport (Qashqai) — 42% владельцев купили бы его снова.

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4. Infiniti Q50 — 40% владельцев купили бы его снова.

3. Chevrolet Trax — 37% владельцев купили бы его снова.

2. Ford EcoSport — 30% владельцев купили бы его снова.

1. Toyota CHR — 29% владельцев купили бы его снова.

Фото: Depositphotos

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