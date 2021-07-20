АВТОВАЗ выпустит пять новых моделей за четыре года

Речь, в частности, о новой Ниве и перспективном семействе сегмента B.

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Во время официального видеообращения, посвященного 55-летию компанию, президент АВТОВАЗа Николя Мор обозначил планы предприятия по внедрению в серию новых моделей.

«Впереди нас ждут четыре важных года, в течение которых мы выпустим пять новых автомобилей Lada, а также новые модели Renault. Для Lada это новое поколение легендарной Niva и абсолютно новое семейство сегмента B», — сказал Николя Мор.

Напомним, в январе 2021 года план Renaulation так очерчивал программу развития бренда Lada: «АВТОВАЗ усиливает продуктовый план Lada с помощью 4 новых моделей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая совершенно новое поколение легендарной Niva в 2024 году, а также новый автомобиль сегмента С-SUV в 2025 году».

Каким образом за прошедшие полгода в продуктовый план затесалась еще одна модель? Пока это вопрос без ответа. Можно лишь предположить, что в семействе новой Весты (название условное, в новом поколении оно может поменяться), помимо седана и хэтчбека, базирующихся на Renault/Dacia Logan и Sandero третьей генерации, задуман своего рода паркетник (или даже два), вроде нынешних версий Cross.

Как бы то ни было, а оставшиеся две модели — это, очевидно, новая Niva и Lada С-SUV. Есть вероятность, что эти машины объединят в одно семейство — это бы объясняло, почему президент АВТОВАЗа в свежем обращении не упоминает С-SUV, как отдельную модель.

Напомним, все новые модели Lada будут созданы на платформе Renault CMF-B — как и вышеупомянутые новые Logan и Sandero, проходящие сейчас испытания в Тольятти.

Видео: YouTube / На заводе