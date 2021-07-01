Российский Logan нового поколения: свежие подробности (ждем робот?) — журнал За рулем

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Российский Logan нового поколения: свежие подробности (ждем робот?)

В Европе Dacia Logan и Sandero третьего поколения дебютировали осенью 2020 года. На российский рынок эти модели могут выйти только в следующем году.

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Если новый Sandero, который в нашей стране носит эмблему Renault, уже попадался на дорогах общего пользования в Тольятти, то Logan еще ни разу.

Avtograd News публикует первые снимки прототипа нового Renault Logan для России. Тестовый экземпляр, окрашенный в белый цвет, комплектуется черными бамперами. Утверждается, что эмаль на кузов автомобиля нанесли в комплексе покраски линии ПАП В0 на АВТОВАЗе. Окончательная сборка машины была осуществлена на специальном участке в Научно-техническом центре.


Внешность Renault Logan не является секретом. В мае появились патентные изображения российской версии Logan третьего поколения. Как и Sandero, он базируется на современной платформе CMF-B. На этой же архитектуре построен, к примеру, и европейский Clio.

В отличие от румынских собратьев, наши Logan и Sandero оснастят прежними силовыми агрегатами. Хотя ходят слухи об 1,3-литровом турбомоторе, который доступен для кроссоверов Renault (Duster, Kaptur, Arkana). По неподтвержденным данным Avtograd News, в будущем Renault Logan и Sandero могут обзавестись роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Такой робот полагается обновленному Dacia Duster.


Начать серийное производство новых Renault Logan и Sandero планируется в 2022 году. Выпуск моделей будет налажен на Волжском автозаводе.

Фото: Avtograd News

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Отзывы о Renault Logan (15)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Мягкий,быстрый,юркий,высокий.Масло не "ест". Спедвей(сандеро) ,дв. 113 л.с.

Недостатки:

Нет электроусилителя руля.Главную передачу надо усовершенствовать(слишком короткая 4,35) Не плохо было бы 3.9 —.экономичней,тише было бы в салоне.Об этом много комментариев в сети(отзывов,жалоб).Странно ,что руководители РЕНО так долго не реагируют на негативные отзывы о мех.коробки.Жаль.

Комментарий:

Добротная ,надёжная машина.Комфортно.

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