Российский Logan нового поколения: свежие подробности (ждем робот?)

Если новый Sandero, который в нашей стране носит эмблему Renault, уже попадался на дорогах общего пользования в Тольятти, то Logan еще ни разу.

Avtograd News публикует первые снимки прототипа нового Renault Logan для России. Тестовый экземпляр, окрашенный в белый цвет, комплектуется черными бамперами. Утверждается, что эмаль на кузов автомобиля нанесли в комплексе покраски линии ПАП В0 на АВТОВАЗе. Окончательная сборка машины была осуществлена на специальном участке в Научно-техническом центре.

Внешность Renault Logan не является секретом. В мае появились патентные изображения российской версии Logan третьего поколения. Как и Sandero, он базируется на современной платформе CMF-B. На этой же архитектуре построен, к примеру, и европейский Clio.

В отличие от румынских собратьев, наши Logan и Sandero оснастят прежними силовыми агрегатами. Хотя ходят слухи об 1,3-литровом турбомоторе, который доступен для кроссоверов Renault (Duster, Kaptur, Arkana). По неподтвержденным данным Avtograd News, в будущем Renault Logan и Sandero могут обзавестись роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Такой робот полагается обновленному Dacia Duster.

Начать серийное производство новых Renault Logan и Sandero планируется в 2022 году. Выпуск моделей будет налажен на Волжском автозаводе.