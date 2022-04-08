АВТОВАЗ выпустит всю линейку Lada. При любом сценарии с Renault

Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что Россию ждет улучшение ситуации с продажами автомобилей.

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Дружественные России страны готовы поставлять недостающие автокомпоненты для производства АВТОВАЗа, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министерство будет делать все возможное для выпуска максимальной линейки Lada на АВТОВАЗе при любом сценарии с Renault.

«С Renault, я думаю, коллеги должны будут об этом сказать сами, отдельно, но мы с ними находимся в диалоге. Это параллельные треки и по „Автофрамосу“ (в настоящее время — ЗАО „Рено Россия“), и по АВТОВАЗу. По АВТОВАЗу несколько проще, имея в виду замещение поставщиков из дружественных стран, которые готовы поставлять эти компоненты, замещать таким образом недостающие», — передает ТАСС слова министра.

Сейчас для российских предприятий открылось «окно возможностей» по производству автокомпонентов. Через Фонд развития промышленности создана программа с господдержкой по льготным займам с возможностью при запуске производств частично их компенсировать.

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Мантуров ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится, по первому кварталу судить не стоит. До февраля шел рост, в марте было падение. Теперь нужно адаптироваться к ситуации, изменить логистику и смотреть, что будет по результатам второго квартала. В свою очередь, Минпромторг будет принимать решения, которые поспособствуют восстановлению и рынка, и производства автомобилей.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) недавно опубликовала данные за март: всего было продано чуть более 55 тысяч автомобилей, что на 62,9% ниже, чем за тот же месяц год назад.