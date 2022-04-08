АВТОВАЗ выпустит всю линейку Lada. При любом сценарии с Renault

Дружественные России страны готовы поставлять недостающие автокомпоненты для производства АВТОВАЗа, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Министерство будет делать все возможное для выпуска максимальной линейки Lada на АВТОВАЗе при любом сценарии с Renault.
«С Renault, я думаю, коллеги должны будут об этом сказать сами, отдельно, но мы с ними находимся в диалоге. Это параллельные треки и по „Автофрамосу“ (в настоящее время — ЗАО „Рено Россия“), и по АВТОВАЗу. По АВТОВАЗу несколько проще, имея в виду замещение поставщиков из дружественных стран, которые готовы поставлять эти компоненты, замещать таким образом недостающие», — передает ТАСС слова министра.
Сейчас для российских предприятий открылось «окно возможностей» по производству автокомпонентов. Через Фонд развития промышленности создана программа с господдержкой по льготным займам с возможностью при запуске производств частично их компенсировать.
Мантуров ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится, по первому кварталу судить не стоит. До февраля шел рост, в марте было падение. Теперь нужно адаптироваться к ситуации, изменить логистику и смотреть, что будет по результатам второго квартала. В свою очередь, Минпромторг будет принимать решения, которые поспособствуют восстановлению и рынка, и производства автомобилей.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) недавно опубликовала данные за март: всего было продано чуть более 55 тысяч автомобилей, что на 62,9% ниже, чем за тот же месяц год назад.
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