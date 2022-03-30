Renault хочет передать долю в АВТОВАЗе российскому инвестору

Французской компании принадлежит 68%-ная доля нашего предприятия, но партнеру «Ростеху» из-за санкций она ее передать не может.

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Renault изучает возможность передачи права собственности на российское предприятие, находящееся в собственности, местному инвестору в качестве способа выхода из страны и из бизнеса, сообщили источники агентства Bloomberg.

Такая передача в настоящее время является предпочтительным вариантом и поможет освободить французскую компанию от юридической ответственности перед российским бизнесом, производящим Lada, и его 45-тысячным персоналом.

Напомним, что на прошлой неделе автопроизводитель заявил, что приостанавливает промышленную деятельность в стране, подчеркнув, что постарается подойти ответственно по отношению к своим сотрудникам в России.

По словам источников, пока окончательного решения не принято и могут появиться другие варианты решения проблемы. Как завод Renault в Москве впишется в этот план, тоже неясно. Французский автопроизводитель не сможет передать свои 68% акций АВТОВАЗа второму акционеру, госкорпорации «Ростех», поскольку российский партнер находится под санкциями.

В конце прошлого года производитель оценил свой бизнес в России — своем втором по величине рынке — в 2,2 миллиарда евро (2,4 млрд долларов), включая деловую репутацию. В прошлом году Renault получила около 10% своей выручки от России, а рентабельность АВТОВАЗа составила 8,7%, что намного выше, чем 0,6%, достигнутые автомобильным подразделением Группы без предприятия, согласно его последнему годовому отчету.

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Поскольку автомобильные заводы в России изо всех сил пытаются производить автомобили в условиях нехватки импортных запчастей, российское предприятие начнет «сжигать» деньги и терять прибыль, считает источник.

АВТОВАЗ производит автомобили и некоторые комплектующие для брендов Lada и Renault и имеет две площадки — в Тольятти и Ижевске. Renault Group располагает 68% акций предприятия, «Ростех» — 32%.

Пока вопрос не решен, на АВТОВАЗе, по всей видимости, смогут выпускать упрощенные модели, без ряда функций, но дешевыми они не будут, убежден наш эксперт.



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Фото: Юрий Кочетков EPA/ТАСС