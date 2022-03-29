Упрощенные модели АВТОВАЗа без импортных деталей дешевыми не будут

О каких моделях может идти речь, рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Материалы по теме Renault приостановила деятельность в России. И думает, что делать с АВТОВАЗом

С 23 марта компания Renault приостановила деятельность в России. Что касается доли в АВТОВАЗе, Renault Group рассматривает различные варианты и собирается каким-то образом поддержать своих 45 000 сотрудников в России. Как именно, в сообщении не уточнялось.

После заявления Группы Renault АВТОВАЗ также выпустил релиз, в котором говорилось, что за последние недели были приняты все возможные меры для обеспечения сохранения рабочих мест.

На апрель перенесли корпоративный отпуск, за это время постараются восстановить цепочки поставок и заменить некоторые критически важные импортные компоненты альтернативными. Кроме того, отечественный производитель готовит «специальные версии некоторых моделей Lada, которые менее подвержены влиянию импортных комплектующих».

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— При самом плохом раскладе мы можем выпускать Гранту и две Нивы: Travel и Legend — без АБС, подушек безопасности и с упрощенной мультимедийной системой, ну и без кнопок на руле. Производить АВТОВАЗ сможет самые простые комплектации, но и на это нужно время. В итоге мы получим разброс качества, а эти упрощения, как ни странно, не приведут к снижению цены.





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Меньше тираж — дороже комплектующие, все надо настроить, протестировать, будут проблемы с логистикой, да и наши производители автокомпонентов «за 5 копеек» работать не согласятся. Мягко говоря, мы получим автомобили с «вопросами».



Что касается сложных в плане локализации моделей Largus, XRAY и Vesta, то здесь, если у нас не будет импортных компонентов, процесс их возвращения на конвейер затянется на долгие месяцы. На сколько именно? Не берусь гадать, думаю, даже сам АВТОВАЗ не сможет сейчас назвать сроки.

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Напомним, французская Группа Renault владеет 68%-ной долей в капитале АВТОВАЗа. Остальные 32% принадлежат Ростеху. Производственные площади АВТОВАЗа находятся в Тольятти и Ижевске.

Эти новинки АВТОВАЗа также под вопросом из-за приостановки деятельности Renault в России.



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