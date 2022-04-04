АВТОВАЗ назвал сроки перехода к выпуску упрощенных моделей

На предприятии поддержали введение упрощенного техрегламента и готовы уже летом начать выпуск машин с минимальным количество иностранных компонентов.

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АВТОВАЗ поддержал введение упрощенного технического регламента по безопасности выпускаемых автомобилей. Производитель считает, что это решение позволит продолжить производство машин в условиях отсутствия импортных компонентов, обеспечить загрузку конвейеров, а значит, и занятость персонала.

Сообщается также, что летом начнется выпуск нескольких модификаций, в которых процент импортных комплектующих будет минимальным.

АВТОВАЗ с июня и июля планирует начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием иностранных комплектующих. Поэтому мы приветствуем скорейшее принятие такого технического регламента», — цитирует ТАСС сообщение АВТОВАЗа.

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На протяжении марта конвейеры АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске работали с сильными перебоями, а корпоративный отпуск перенесен с июля-августа на весну. С 4 по 24 апреля на предприятии будут работать всего несколько тысяч человек, сборка автомобилей полностью остановлена. Пауза должна позволить создать необходимый задел комплектующих.

В начале апреля Минпромторг предложил принять новый технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период», который снизит требования к выпускаемым автомобилям.

Предложение уже поддержали сначала КАМАЗ и УРАЛ, а затем и УАЗ.

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Фото: Алена Селезнева / ТАСС