КАМАЗ и УРАЛ поддержали упрощенный техрегламент для авто

Это позволит снизить требования к безопасности автомобилей в сложный период и сохранить рабочие места.

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Минпромторг в связи с дефицитом комплектующих на фоне введения санкций предложил принять новый техрегламент — «О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период», который позволит снизить требования к безопасности автомобилей, стало известно изданию Forbes.

Введение нового техрегламента — своевременное решение, подтвердили агентству ТАСС на КАМАЗе. Это позволит производителям не останавливать конвейер, а потребители смогут купить более дешевые и простые в ремонте машины. Зачастую чрезмерные требования по экологическому уровню грузового транспорта приводили к снижению эффективности перевозок. Высокие экотребования необходимы только в густонаселенных районах и агломерациях, считают там.

В компании «Урал» напомнили о нехватке комплектующих из-за санкций и что это решение позволит обеспечить бесперебойную работу отечественных автопроизводителей и минимизировать падение рынка грузовых автомобилей в стране.

Детали нового регламента

В первую очередь, новый регламент разрешит с помощью параллельного импорта устанавливать неофициальные детали.

Уполномоченная организация проведет идентификацию, испытания, а также экспертизу ранее проводимых испытаний (вне зависимости от срока давности). При этом на составление протоколов отводится максимум 5 дней.

В качестве документов, подтверждающих соответствие, могут приниматься не только сертификаты и декларации по положениям регламента Таможенного союза, но и протоколы испытаний изготовителя (в случае заявок на малые партии). Срок действия одобрения — 1 год. Экспортировать такие машины будет нельзя, они могут быть в обращении только на территории России. Под упрощенные требования не подпадают транспортные средства, чья максимальная скорость не более 25 км/ч, большегрузы, а также техника, поставляемая по оборонзаказу в Вооруженные силы. Заявку на соответствие новым требованиям сможет подавать российское предприятие, чья средняя численность работников за 2021 год составляла не менее 5 тыс. человек.

Что действует сейчас

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Сейчас автомобили, произведенные в России, должны соответствовать регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Автомобили с использованием «альтернативных компонентов» требованиям этого регламента соответствовать не смогут.

Подсчитано, насколько локализованы популярные модели.



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Фото: Егор Алеев, ТАСС