Подсчитано, насколько локализованы популярные модели — журнал За рулем

Подсчитано, насколько локализованы популярные модели

Сможет ли российский автопром справиться без прежних поставщиков, заменив их новыми — российскими или из других стран?

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Ответить на этот вопрос помогли бы цифры по локализации различных моделей, выпускающихся в России — можно было бы оценить, насколько велика проблема. Однако производители детально таких цифр не раскрывают, ограничиваясь в лучшем случае цифрой локализации по всему модельному ряду.

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Но можно воспользоваться балльной системой оценки локализации автомобилестроения, введенной Постановлением от 25 мая 2019 года № 661, пишет Autonews. Таким образом, используя данные Минпромторга — т.е. данные из системы ЭПТС — источник посчитал глубину локализации популярных в России легковых автомобилей.

Подсчитано, насколько локализованы популярные модели

По существующей теперь системе локализация определяется баллами — каждая технологическая операция или компонент оценивается в определенное количество, и чем весомее сумма, тем, соответственно, производство будет более локальным.

Подсчитано, насколько локализованы популярные модели

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Так, например, сварка кузова оценивается в 400 баллов, окраска — в 500, штамповка — в 300, российский металл — в 200, ДВС — в 25 баллов, обработка распредвалов российского производства — в 95 баллов, системы помощи водителю — в 80, радары — в 80, блоки ABS и ESP — в 10 баллов.

Исходя из составленной таблицы, Lada Granta локализована на 52,5%, Niva — на 47,2%, Vesta — на 45,4%.

Фото: Autonews.ru, АВТОВАЗ

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