АВТОВАЗ начал выпуск упрощенных моделей — журнал За рулем

АВТОВАЗ начал выпуск упрощенных моделей

Вероятно, из комплектации внедорожников Niva исчезнет часть электроники.

Материалы по теме
Справится ли АВТОВАЗ без Renault? — опрос «За рулем»

Волжский автозавод ищет возможности продолжать выпуск автомобилей в условиях дефицита электронных компонентов и продолжающихся сбоев в поставках целого ряда комплектующих. По появившимся в сети сведениям, вскоре автогигант все же может начать выпускать внедорожник Нива без антиблокировочной системы тормозов.

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов

C 28 по 30 марта было собрано 510 товарных автомобилей Niva, 20 из которых были без АБС, пишет Avtograd News. Сообщается, что 10 из этих автомобилей  — это Niva Travel, еще 10 — Niva Legend. Собранные машины необходимы, чтобы такая упрощенная модификация прошла процедуру сертификации.

Указанная партия, по этим данным, была последней, выпущенной до корпоративного отпуска — кузовов на конвейере больше нет, персонал «отпущен по домам». Напомним, что официально корпоративный отпуск на АВТОВАЗе перенесен с июля-августа на более ранний срок, с 4 по 24 апреля. Считается, что это позволит предприятию создать некоторый задел по дефицитным компонентам.

Материалы по теме
Упрощенные модели АВТОВАЗа без импортных деталей дешевыми не будут

Напомним, антиблокировочная система ставится на отечественные внедорожники более 10 лет — на автомобилях Lada 4x4M и Chevrolet Niva (сейчас, соответственно, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel) она появилась в 2010–2011 годах.

В беседе с изданием «За рулем» представитель пресс-службы АВТОВАЗа информацию о выпуске машин без антиблокировочной системы не подтвердил, но и не опроверг.

  • Чуть более недели назад пресс-служба АВТОВАЗа назвала фейком появившиеся в сети данные о подготовке производства автомобилей без АБС.
  • «За рулем» можно читать в Viber.

Фото: АВТОВАЗ

Наше новое видео
Новый Isuzu Mu-X: три плюса и один (полный) минус
Появилась недорогая версия Geely Atlas Pro (видео)
Renault Duster из парка «За рулем»: обнаружен неприятный дефект

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1079
Оцените материал
0:—2

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: