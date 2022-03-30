АВТОВАЗ начал выпуск упрощенных моделей

Вероятно, из комплектации внедорожников Niva исчезнет часть электроники.

Волжский автозавод ищет возможности продолжать выпуск автомобилей в условиях дефицита электронных компонентов и продолжающихся сбоев в поставках целого ряда комплектующих. По появившимся в сети сведениям, вскоре автогигант все же может начать выпускать внедорожник Нива без антиблокировочной системы тормозов.

C 28 по 30 марта было собрано 510 товарных автомобилей Niva, 20 из которых были без АБС, пишет Avtograd News. Сообщается, что 10 из этих автомобилей — это Niva Travel, еще 10 — Niva Legend. Собранные машины необходимы, чтобы такая упрощенная модификация прошла процедуру сертификации.

Указанная партия, по этим данным, была последней, выпущенной до корпоративного отпуска — кузовов на конвейере больше нет, персонал «отпущен по домам». Напомним, что официально корпоративный отпуск на АВТОВАЗе перенесен с июля-августа на более ранний срок, с 4 по 24 апреля. Считается, что это позволит предприятию создать некоторый задел по дефицитным компонентам.

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Напомним, антиблокировочная система ставится на отечественные внедорожники более 10 лет — на автомобилях Lada 4x4M и Chevrolet Niva (сейчас, соответственно, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel) она появилась в 2010–2011 годах.

В беседе с изданием «За рулем» представитель пресс-службы АВТОВАЗа информацию о выпуске машин без антиблокировочной системы не подтвердил, но и не опроверг.

Чуть более недели назад пресс-служба АВТОВАЗа назвала фейком появившиеся в сети данные о подготовке производства автомобилей без АБС.

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Фото: АВТОВАЗ