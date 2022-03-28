После заявления Группы Renault о приостановке работы в России на АВТОВАЗе сообщили, что пытаются заменить импортные компоненты альтернативными, а также готовят спецверсии некоторых моделей Lada.

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Мы провели опрос на нашем сайте: Группа Renault (владеет 68% акций АВТОВАЗа) приостановила деятельность в России. Какие будут последствия?

41% ответили, что ожидают существенного «отката» в плане технологий, 31% надеются на альтернативных поставщиков, «мы все сможем сделать сами» — так ответили 16% и 12% выбрали вариант «не знаю как, но все наладится».

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Любая фирма всегда ищет лучшее решение по меньшей цене. И много комплектующих производится зарубежными компаниями в России или известными мировыми компаниями в третьих странах, о чем многие и не догадываются. Если взять популярную Весту, у нее всегда была высока доля импортных компонентов.

Радиатор одно время поставляла компания Valeo (Франция), стартеры тоже Valeo, но из Польши, блок управления микроклиматом — из Чехии, блок предохранителей одно время привозили из Румынии, потом стали ставить местного, самарского производства. Рулевые рейки ZF были малайзийские, ШРУСы — из Польши, но фирмы GKN. Таким образом, в каждом автомобиле намешано много узлов, которые производятся в разных странах.

Есть такое понятие, как скрытый импорт. Какие-то комплектующие могут выпускаться в России, но либо сырье, либо мелкие его составляющие все равно поставляются из-за рубежа. Наименее уязвимы в этом смысле Granta и две Нивы — Legend и Travel. Но они тоже зависимы. Если мы можем электроусилитель рулевого управления выпускать в Калуге, наверно, и рейку сделать можем, и детали тормозной системы. Это сложная система поставок, которую мы, вероятно, осилим, но есть вещи, которые вообще заменить невозможно. Мы не выпускаем подушки безопасности, а это серьезный узел. Блоки АБС, блоки системы стабилизации — в них используются микрочипы, которые тоже у нас не выпускаются. Нет чипа — нет блока.





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Что будет с качеством?



И даже если удастся организовать альтернативное производство, нужен качественный продукт, к которому мы уже привыкли. Но одно дело, когда компания заточена под определенный узел и выпускает его миллионными тиражами. Тогда он при высоком качестве оказывается адекватным по цене. Другая история, когда вы начинаете делать его в России, в условном Скопине, и вам не нужны миллионные тиражи. И получается, что вы при таком же качестве (если удастся его достичь) проигрываете в цене, либо вы доводите цену до нижнего порога, но при этом страдает качество. Не хочу нагнетать негатив, но говорю как специалист, который понимает, как это устроено: ситуация с комплектующими очень тяжелая и надеяться, что мы с ней легко и быстро справимся, неправильно.

При худшем раскладе на АВТОВАЗе смогут выпускать Гранту и две Нивы — Travel и Legend в наиболее «бедных» вариантах — без АБС, подушек, упрощенной мультимедиасистемы, без кнопок на руле и т.д. И еще — по экологии наша продукция, скорее всего, не сможет удовлетворять требованиям Евро 5. И тут много зависит от позиции властей. Разрешат ли они выпуск в эксплуатацию и постановку на учет таких автомобилей?

В Минпромторге предложили автоконцернам определиться: уходят они из России или остаются. Потому что до сих пор речь шла только о «приостановке» деятельности.

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