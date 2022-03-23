Автоконцернам предложили определиться: уходят они из России или остаются — журнал За рулем

Автоконцернам предложили определиться: уходят они из России или остаются

Сейчас Минпромторг ведет активные переговоры с автопроизводителями. Некоторые выразили твердое намерение остаться, но с кем-то придется попрощаться, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Некоторые иностранные автомобильные производители уже подтвердили Минпромторгу намерения возобновить работу заводов в России, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы пока со всеми основными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются: и производственные мощности, и поставки комплектующих на наш рынок. Возможно, с кем-то придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно», — передает ТАСС слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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Длительного простоя допускать нельзя, ведь неработающее предприятие — это неуплата налогов и деградация производства. Поэтому министр рассчитывает, что в конце марта — начале апреля удастся договориться с компаниями и начать формировать планы на дальнейшее развитие того или иного предприятия.

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Относится это не только к автопрому, но и ко всем предприятиям, приостановившим работу, потому что иностранные владельцы находятся в раздумьях. Нужно, чтобы они уже приняли окончательные решения — остаются они или уходят, чтобы не допустить длительного простоя и в случае ухода кого-то из них начинать формировать новые логистические цепочки, переходить на другие компоненты и, возможно, даже на другие бренды.

До сих пор никто из компаний, приостановивших деятельность в России, не говорит о полном уходе. Они заняли выжидательную позицию и продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам, отметил министр.

Фото: EPA/ТАСС

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