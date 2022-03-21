Готовят список товаров, разрешенных к ввозу без согласия правообладателей — журнал За рулем

Готовят список товаров, разрешенных к ввозу без согласия правообладателей

Так называемый параллельный импорт позволит выстроить новые логистические цепочки и обеспечить россиян необходимой зарубежной продукцией. В том числе запчастями хорошего качества.

Материалы по теме
Поставщиков компонентов АВТОВАЗ ищет в Азии

О том, что в России готовят перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, на съезде лидеров «Опоры России» в Красноярске рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов. Перечень этих товаров сейчас формируется совместно с промышленностью и бизнес-сообществом.

Напомним, параллельный импорт — это схема, при которой импортер имеет право ввозить в страну товар без согласования с его производителем (например, закупленный в третьей стране). Легализация импорта в Россию без разрешения правообладателей позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми нашей стране. Таким образом нарушается монополия правообладателей на установление цен и условий поставок.

Материалы по теме
Усталость за рулем приравняют к пьянствуПешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?

После вступления России в ВТО (2012 год) параллельный импорт был запрещен. Ввозить товар в страну мог только владелец торговой марки либо его официальный представитель. Цены при этом порой неоправданно завышались, и изменить такой порядок еще в 2015 году просила Ассоциация российских автомобильных дилеров. Тогда цены на ремонт в официальных сервисах могли бы существенно снизиться. Но тогда им навстречу не пошли. Возможно, этот вопрос решится теперь.

«На текущем этапе необходимо выработать перечень групп товаров, по которым следует совместно с нашими таможенными органами, совместно с нашими ключевыми ведомствами разрешить этот параллельный импорт. Выстраивать новые цепочки. Считаем, что данная мера в формате всех международных правил совершенно правильная на текущий момент», — передает ТАСС слова Юрия Зубова.

Материалы по теме
Минпромторг дал прогноз по ситуации с нехваткой чипов

Например, закупать запчасти у Volkswagen стало невозможно, но при этом необходимые автокомпоненты того же Фольксвагена выпускаются и в других странах, в том числе в Китае. Поэтому рассматривается возможность закупки их там.

Это касается не только запчастей, но и других брендовых товаров. Глава ФАС уже обсудил этот вопрос с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук. Она считает, что такая мера окажет позитивное влияние на сектор малого и среднего предпринимательства, а потребители получат доступ к более широкому ассортименту товаров высокого качества по адекватным ценам.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?
Модные (и не супердорогие) китайские кроссоверы — большой тест «За рулем»
Как проверить и восстановить работу кондиционера? Полная инструкция

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров1094
Оцените материал
2:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: