Страховщики думают о переходе на ремонт неоригинальными запчастями

Запчасти дорожают вслед за остальным рынком, более того, возникает их дефицит, поэтому страховщики ОСАГО вынуждены принять меры.

19 марта будут выпущены новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО, и, хотя, еще даже не выйдя, они уже устарели, страховым компаниям придется работать по ним и осуществлять выплаты страхового возмещения, рассказал на пресс-конференции исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

То есть резкого подорожания запчастей, а вслед за этим тарифов ОСАГО, ждать не следует.

Качественные вместо оригинальных

В то же время страховое сообщество озадачено тем, чтобы внести правку в методику подготовки справочников запчастей.

Сейчас РСА совместно с Банком России разрабатывают изменения, которые позволят правильно реагировать на уход определенных производителей дорогих фирменных запчастей, которые часто создавали неоправданный ажиотаж у потребителей.

До настоящего времени автовладельцы негативно относились к ремонту их машин с использованием неоригинальных запчастей, эту позицию придется пересматривать.

В перспективе придется заменить требование установки при ремонте оригинальной запчасти на просто качественной запчасти, как это принято в других странах.

, — отметил Уфимцев.

Какую запчасть считать качественной?

Конечно, всех интересует критерий оценки качества неоригинальных запчастей. В Европе принято так: если завод является официальным поставщиком запчастей для автопроизводителя, то и другие его детали считаются качественными.

Пока в методике РСА согласованным критерием является следующий: цена запасной части не может быть меньше, чем 30% от цены оригинала. Но ищут и другие способы оценки качества, пока этот вопрос до конца не решен.

Перестройка рынка запчастей, появление больших поставок неоригинальных, но качественных деталей приведет к тому, что на ремонт по страхованию установится справедливая цена, без ажиотажного спроса.

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Российские власти стараются поддержать автопроизводителей.

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