Страховщики думают о переходе на ремонт неоригинальными запчастями — журнал За рулем

Страховщики думают о переходе на ремонт неоригинальными запчастями

Запчасти дорожают вслед за остальным рынком, более того, возникает их дефицит, поэтому страховщики ОСАГО вынуждены принять меры.

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19 марта будут выпущены новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО, и, хотя, еще даже не выйдя, они уже устарели, страховым компаниям придется работать по ним и осуществлять выплаты страхового возмещения, рассказал на пресс-конференции исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

То есть резкого подорожания запчастей, а вслед за этим тарифов ОСАГО, ждать не следует.

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Качественные вместо оригинальных

В то же время страховое сообщество озадачено тем, чтобы внести правку в методику подготовки справочников запчастей.

Сейчас РСА совместно с Банком России разрабатывают изменения, которые позволят правильно реагировать на уход определенных производителей дорогих фирменных запчастей, которые часто создавали неоправданный ажиотаж у потребителей.

До настоящего времени автовладельцы негативно относились к ремонту их машин с использованием неоригинальных запчастей, эту позицию придется пересматривать.

В перспективе придется заменить требование установки при ремонте оригинальной запчасти на просто качественной запчасти, как это принято в других странах.

Страховщики думают о переходе на ремонт неоригинальными запчастями
«Не дергаемся, идем стабильно. Да, будут изменения по справочникам, исходя из новых реалий и цен, но после небольшой стабилизации, которая продлится недели две-три, мы поймем, какие запасные части есть, кто из тех производителей компонентов, кто сначала заявил об уходе, все-таки остался. Такое сейчас есть — фирма заявляет, что покидает рынок, а ее сбытовые сети продолжают функционировать», — отметил Уфимцев.

Какую запчасть считать качественной?

Конечно, всех интересует критерий оценки качества неоригинальных запчастей. В Европе принято так: если завод является официальным поставщиком запчастей для автопроизводителя, то и другие его детали считаются качественными.

Пока в методике РСА согласованным критерием является следующий: цена запасной части не может быть меньше, чем 30% от цены оригинала. Но ищут и другие способы оценки качества, пока этот вопрос до конца не решен.

Перестройка рынка запчастей, появление больших поставок неоригинальных, но качественных деталей приведет к тому, что на ремонт по страхованию установится справедливая цена, без ажиотажного спроса.

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Фото: Depositphotos

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