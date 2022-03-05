Власти поддержат автопроизводителей

Правительство сдвинуло на конец года уплату концернами утилизационного сбора. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Глава Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке уплаты утилизационного сбора, для поддержки автопроизводителей. То есть срок уплаты за утильсбор за первый, второй и третий кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей перенесен на декабрь.

Предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за четвертый квартал 2021 года также в декабре 2022 года.

Таким образом власти пытаются обеспечить стабильность в работе производителей автотехники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления.

Отсрочка уплаты утильсбора поможет им решить проблему дефицита оборотных средств и избежать задержек по уплате зарплаты сотрудникам. Коснется она предприятий, где трудится не менее пяти тысяч человек, и их дочерних компаний.

Подобную меру правительство уже применяло в период эпидограничений, и это поддержало отечественные автоконцерны.

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Напомним, утилизационный сбор (утильсбор) — это разовый платеж, который производители или импортеры транспортных средств, в том числе спецтехники и прицепов, платят государству. Сумма налога будет позднее потрачена на утилизацию транспортного средства. В итоге это отражается на потребителях, так как продавцы повышают цены, чтобы компенсировать свои расходы.

Страдает сейчас не только российский автопром — узкие места в поставках компонентов приводят к массовым простоям производства автомобилей и на немецких заводах.

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