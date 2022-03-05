Власти поддержат автопроизводителей — журнал За рулем

Власти поддержат автопроизводителей

Правительство сдвинуло на конец года уплату концернами утилизационного сбора. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

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Глава Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке уплаты утилизационного сбора, для поддержки автопроизводителей. То есть срок уплаты за утильсбор за первый, второй и третий кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей перенесен на декабрь.

Предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за четвертый квартал 2021 года также в декабре 2022 года.

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Таким образом власти пытаются обеспечить стабильность в работе производителей автотехники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления.

Отсрочка уплаты утильсбора поможет им решить проблему дефицита оборотных средств и избежать задержек по уплате зарплаты сотрудникам. Коснется она предприятий, где трудится не менее пяти тысяч человек, и их дочерних компаний.

Подобную меру правительство уже применяло в период эпидограничений, и это поддержало отечественные автоконцерны.

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Напомним, утилизационный сбор (утильсбор) — это разовый платеж, который производители или импортеры транспортных средств, в том числе спецтехники и прицепов, платят государству. Сумма налога будет позднее потрачена на утилизацию транспортного средства. В итоге это отражается на потребителях, так как продавцы повышают цены, чтобы компенсировать свои расходы.

Фото: Depositphotos

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