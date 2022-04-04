В связи с дефицитом комплектующих на фоне введения санкций в России может появиться новый техрегламент — «О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период». Пресс-служба УАЗа в беседе с «За рулем» обозначила позицию предприятия по инициативе Минпромторга о введении упрощенного техрегламента.
«УАЗ полностью поддерживает инициативу по введению упрощенного технического регламента в России. Это поможет не допустить остановки производства автомобилей в период реализации программы импортозамещения компонентов. Компания рассчитывает в кратчайшие сроки перейти на новую компонентную базу от российских поставщиков, которая позволит снова соответствовать актуальным техническим требованиям», — отметили в пресс-службе УАЗа.
Напомним, упрощенный техрегламент разрешит установку неофициальных деталей на собираемые в России автомобили. Предполагается, что идентификацию, испытания и экспертизу ранее проводимых тестов ввозимых деталей будет проводить уполномоченная организация, причем на составление протоколов станет отводиться не более пяти дней.
Срок действия одобрения — один год. Экспортировать собранные с использованием этих деталей машины будет нельзя, они могут использоваться только на территории России.
Сейчас в РФ действует более строгий Регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- Напомним, ранее за быстрый переход к новому техрегламенту высказались КАМАЗ и УРАЛ.
- «За рулем» можно читать в Viber.
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС