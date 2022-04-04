Volkswagen может возобновить производство в России уже летом

Этот вопрос окончательно решится, как только будет налажен канал доставки запчастей.

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Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.



Производство было остановлено 3 марта из-за специальной военной операции России на Украине и проблем с поставками комплектующих.





Сотрудникам Volkswagen Group Rus было объявлено лишь о простое до 12 мая, но он может продлиться до июля включительно из-за того, что поставки некоторых компонентов зависли на границе с Польшей. Зарплата работникам будет выдаваться в полном объеме до середины апреля.

Так как транзит через украинскую территорию невозможен, а Польша груз не пропускает, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию. По словам источника газеты, руководство компании надеется, что к середине мая удастся решить этот вопрос. Кроме того, пока компания сохраняет планы по открытию третьей смены на заводе в Калуге в 2023 году.

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Кроме того, производственный план на 2022 год Volkswagen в России пока не урезал, однако производство Skoda Kodiaq планируется перенести из Нижнего Новгорода в Калугу.

Справка



Volkswagen занимается сборкой машин в Калуге (Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan) и в Нижнем Новгороде (Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos).

Фото: Станислав Красильников/ТАСС