Самые популярные кроссоверы и внедорожники марта — журнал За рулем

Самые популярные кроссоверы и внедорожники марта

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России.

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Лидером прошлого месяца в сегменте SUV стала Lada Niva с показателем 2898 автомобилей, что на 52% меньше, чем в марте прошлого года.

На втором месте Hyundai Creta с результатом 1563 проданных автомобиля (-77%), которая в марте 2022-го уступила первую строчку, на которой находилась с января по февраль.

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Далее по списку:

  • Renault Duster — 1457 шт. (-35%)
  • Nissan Qashqai — 1270 шт. (-37%)
  • Toyota RAV4 — 1216 шт. (-76%)
  • Mazda CX-5 — 1214 шт. (-35%)
  • Nissan X-Trail — 996 шт. (-46%)
  • Kia Sportage — 812 шт. (-76%)
  • УАЗ Patriot — 767 шт. (-22%)
  • Hyundai Tucson — 734 шт. (продажи выросли в 4,5 раза).

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Всего в марте 2022 года в России, согласно статистике AEB, было продано 55 129 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 62,9% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Дефицит автомобилей на рынке сохраняется до сих пор по известным причинам, и, по самым грубым подсчетам, ситуация улучшится не ранее весны следующего года, при этом марочный ряд может существенно измениться.

Фото: «За рулем»

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