Эксперт назвал 2 условия, при которых автомобили в России подешевеют

В принципе, оба они достаточно реальные, но трудновыполнимые.

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Двух дилеров Nissan в Аризоне (США), которые предлагали покупателям свои автомобили по приемлемым ценам, а потом вынуждали их покупать допоборудование и услуги (накачка шин азотом, тонировка, защита ЛКП и так далее) наказали.

Одному назначили штраф в 50 тыс. долларов и обязали выплатить еще 305 тыс. долларов в качестве компенсации морального вреда покупателям, а второй будет вынужден раскошелиться соответственно на 25 тыс. +100 тыс. долларов. А что у нас?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Почему же нет связи? Связь образуется лишь в том случае, если будут выполняться 2 условия: первое — стабильность курса валюты, ведь он скачет вверх-вниз, и никто не скажет, каким он будет через месяц. И если 80 руб. за доллар продержится хотя бы 4 месяца подряд, тогда можно будет говорить о зависимости, да и то она будет не прямой.

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Потому что должно выполняться второе условие — наличие автомобилей. А поскольку их нет, на оставшиеся машины цены можно устанавливать просто «с потолка» — плюс- минус миллион. Хотя ставить совсем уж неадекватные ценники тоже бессмысленно. Ну кто купит Весту, скажем, за 5 млн или Camry за 15 млн рублей?

Поэтому в ближайшие месяцы рынок попытается нащупать ту цену, за которую покупатели еще способны купить автомобиль. Первые успехи уже есть — недавно Chery подняла цены на весь модельный ряд на 50%, и продажи встали. И тогда стали предлагать скидки от 130 тыс. до 170 тыс. рублей. Потому что производитель понял — переборщил с ценами, и таким образом попытался отыграть назад.

Так что, друзья мои, торгуйтесь, стойте на своем, только это может хоть как-то повлиять на ситуацию.