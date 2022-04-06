Нам рассказали, как бюджетно обновить свой автомобиль

Почистить, кое-что заменить, а что-то и добавить. И вот уже машина заиграла свежими красками.

Материалы по теме Сосед советует менять масло именно весной — почему? Эксперт все объяснил

Как можно обновить автомобиль не прибегая к дорогостоящим манипуляциям, рассказали эксперты СберАвто и «Платформа ОФД» (обе компании входят в экосистему Сбера).

Замена ковриков и чехлов на сиденьях

Начать обновление автомобиля можно с замены старых ковриков, переживших несколько сезонов. Особенно это актуально по окончании ранней весны, когда на улице уже нет слякоти. Также важно следить за состоянием сидений авто, которые сильно влияют на вид салона. Простой способ их обновить — приобрести специальные чехлы. Они визуально преобразят салон.

Средняя стоимость одного резинового коврика: 661 рубль (здесь и далее — собственные данные «Платформы ОФД»); средняя стоимость одного чехла на сиденье: 1103 рубля.

Химчистка салона и багажника

Придать ухоженный вид автомобилю можно также с помощью химчистки салона и багажника. Эксперты рекомендуют проводить химчистку салона хотя бы раз в год — так удастся сохранить визуальную свежесть интерьера. Средняя стоимость химчистки салона: 3139 рублей; средняя стоимость химчистки багажника: 853 рубля.

Установка парктроников

Не каждый автолюбитель способен в совершенстве чувствовать габариты своего автомобиля. В условиях города незаменимыми становятся парктроники — электронные ассистенты, предупреждающие о возможности столкновения с препятствиями вокруг. Они не помешают даже опытному водителю и помогут избежать повреждений авто при парковке, а следовательно, и ремонта. Средняя стоимость товара: 2873 рубля.

Замена колесных дисков

Обновление колесных дисков — не самая бюджетная позиция в статье расходов, однако лучше сделать это вовремя, иначе возрастают риски серьезных повреждений шин авто. На состояние колесных дисков оказывают влияние и стиль вождения, и качество дорог, и реагенты, которыми их обрабатывают. К тому же новые диски помогут освежить экстерьер автомобиля, придать ему более яркий или, напротив, более сдержанный вид. Средняя стоимость товара: 6747 рублей (за комплект из 4 дисков).

Полировка фар

Полировка фар — еще один бюджетный способ вдохнуть новую жизнь во внешний облик автомобиля. Более того, состояние фар напрямую влияет на качество освещения и безопасность движения, особенно в темное время суток и непогоду. На большинство современных автомобилей устанавливаются пластиковые фары — их специалисты рекомендуют полировать каждые 30 000 км пробега. В случае же со стеклянными фарами частота полировки — примерно каждые 50 000 км.

Средняя стоимость услуги: 1011 рублей.

Тонировка стекол

Материалы по теме Подготовка авто к теплому сезону: 5 советов на злобу дня

Тонировка стекол автомобиля не является необходимой с точки зрения обеспечения безопасности, но с ее помощью можно, например, увеличить их прочность или смягчить свет солнечных бликов. Главное же преимущество тонированных стекол в том, что они придают салону приватность, а также скрывают от посторонних то, что находится в нем. Важно с этим не переборщить: минимальная светопропускаемость лобового стекла должна составлять не менее 75%, а передних и задних окон — не менее 70%.

Средняя стоимость услуги: 1685 рублей.

Тут вы найдете советы, как продлить жизнь своему автомобилю.



«За рулем» можно читать и в Viber .

Фото: Depositphotos