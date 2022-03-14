Актуально: нам рассказали, как продлить жизнь автомобилю

Основных правил — всего пять, считают специалисты.

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Топливо

Правило старое, но еще раз напомним: заправляться нужно только на проверенных АЗС. Некачественное топливо может нарушить работу топливной системы. Заливать следует рекомендуемый тип топлива (указано на лючке бензобака). Заправлять автомобиль, который должен эксплуатироваться на 95-м бензине, 92-м — не стоит. Некоторые автопроизводители указывают два рекомендуемых типа топлива: крупными цифрами указывается основной, маленькими — допустимый, например 98/95.

Мойка

Злоупотреблять мойкой не стоит, но раз в полтора месяца точно стоит пройтись хорошенько с пеной, чтобы вымыть загрязнения из микроцарапин на кузове. На чистой машине станут хорошо заметны дефекты лакокрасочного покрытия, которые можно будет сразу устранить и обработать кузов специальными средствами.

Замена масла и жидкостей

Не стоит экономить и покупать дешевые масла — экономия не такая уж существенная. Менять масло нужно каждые 10 000 тысяч пробега или согласно инструкции по эксплуатации. Если авто чаще эксплуатируется в городе с пробками, делать это рекомендуют чаще — раз в 5000–7000 км пробега или раз в год.

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Следует вовремя менять и другие технические жидкости. Так, тормозная жидкость гигроскопична и за два года эксплуатации автомобиля способна накопить от 2 до 5% воды, что может привести к коррозии тормозной системы.

Менять ее рекомендуют один раз в два года или каждые 40 000 км. Охлаждающая жидкость меняется, в среднем, раз в 50 000 км. Также важно вовремя менять масло в коробке передач, в раздаточной коробке и редукторе.

Своевременное техобслуживание

Своевременно выполняйте технические работы, если автомобиль уже прошел гарантийный срок. Раз в 6 месяцев выполнять диагностику нужно хотя бы ходовой части, это поможет предотвратить серьезную поломку.

Кроме того, важно понимать, какие слабые места есть конкретно у вашей модели автомобиля, за этими узлами нужно следить особенно пристально.

Лишний ремонт вреден

Если автомобиль работает исправно, не стоит лезть под кузов и там копаться. Не надо мешать механизму и усердствовать в замене всех элементов. Многие детали притираются и работают исправно именно после обкатки, частая замена каких-то частей это не только зря выброшенные деньги, но и дополнительная нагрузка на авто.

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