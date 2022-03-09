Глава Renault рассказал, какие автомобили нельзя покупать жителям городов

Самое интересное, что в модельной гамме Renault такие автомобили есть.

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В Renault, кроме массовой продукции, могут выпускать и мощные дизели, и спортивные бензиновые моторы, и политкорректные электро. В течение многих лет Zoe был на вершине статистики регистраций электрокаров, a Twizy открыл новый сегмент двухместных городских электрокаров.

И именно потому, что в компании прекрасно понимают, что такое электромобили, глава Renault Лука де Мео позволил себе дать покупателям совет.

Полностью электрические транспортные средства нельзя заправить так быстро, как авто с ДВС, их приходится заряжать на специальных зарядных станциях, которых немного, они могут быть надолго заняты или труднодоступны. Если у вас есть личный дом и специальное устройство для зарядки электрокара, все в порядке.

Для остальных — постоянный поиск места, где можно «подпитаться», может стать настоящим кошмаром.

«Если у вас нет возможности заряжаться дома, не покупайте электромобиль», — резюмировал Лука де Мео.

Таким образом, порой в такой мягкой форме автопроизводители дают понять, что в долгосрочной перспективе у многих людей не будет альтернативы двигателю внутреннего сгорания, как бы они ни топили за экологию.

В Москве обещают построить 600 бесплатных зарядных станций.

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