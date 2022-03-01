В Москве построят 600 бесплатных зарядных станций

Сейчас на улицах города работает более 90 зарядных станций нового формата, подключиться к которым можно абсолютно бесплатно.

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В рамках проекта правительства столицы «Энергия Москвы» к 2023 году в городе будет установлено 600 зарядных станций нового формата для электромобилей.

На сегодняшний день установлена уже 91 такая зарядная станция — это не только «медленные» зарядки мощностью 22 кВт·ч, но и «быстрые», мощность которых достигает 50 кВт·ч. Среднее время зарядки на станциях первого типа составляет пару часов, а на «быстрых» можно зарядить электромобиль минут за 20. При этом пользоваться зарядками можно совершенно бесплатно — это отличный бонус к бесплатной парковке для электромобилей и к отсутствию транспортного налога.

Проект «Энергия Москвы» поддерживает переход автолюбителей и бизнеса на электромобили. Спрос на этот тип транспортных средств растет во всем мире — в 2021 году было продано 6,6 млн электромобилей, тогда как в 2020-м только 3 млн. В России спрос на них растет еще стремительнее. В прошлом году было куплено 2254 новых электромобиля, что в 3,1 раза больше, чем в 2020 году.

«С каждым годом спрос на экологичный транспорт растет. Такая тенденция позитивно скажется на экологии города — выхлопов станет меньше, а воздух в городе — чище. Сейчас на рынке появляется больше выбора электромобилей разной ценовой категории. Ездить на электромобиле выгодно, поэтому многие задумываются о переходе, но боятся, что его негде будет зарядить. Развитие гороской электроинфраструры ускорит переход на личный экологичный транспорт», — говорит Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок нет».





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Фото: Артем Житенев/ТАСС