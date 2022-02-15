Чего все ждут от электромобилей

Опрос «За рулем» показал, что важнее всего — возможность их зарядки везде и всегда. И это проблема инфраструктуры.

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Автопроизводителям и автомобилистам упорно навязывается электрическое будущее, несмотря на спорность эффективности и безопасности такого подхода для окружающей среды. Кроме того, в странах с холодным или жарким климатом электромобили заметно теряют запас хода (энергия тратится на обогрев или охлаждение салона и батарей), заставляя относиться к себе скептически.

Тем не менее, многие автомобилисты согласны пересесть на электромобили, но только при определенных условиях. Это, конечно же, цена, запас хода и возможность без проблем зарядить батареи в любое время и в любом месте.

Последний пункт оказался самым важным для автомобилистов. За него высказались 23% опрошенных «За рулем» людей. Будь то стоянка возле дома или офиса, на трассе или дороге местного значения — везде должно быть достаточное количество зарядных станций. При этом 14% опрошенных хотели бы тратить на зарядку электромобиля не более 10 минут, что более-менее соответствует времени на заправку обычного автомобиля на АЗС.

На втором и третьем местах по значимости оказались стоимость электромобилей и запас хода (по 22%, но стоимость немного важнее). Цена этих машин должна быть такой же, как на автомобили того же класса, но с двигателями внутреннего сгорания. Заряда же в аккумуляторах должно хватать для поездок без подзарядок из одного города в другой. Даже зимой.

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При этом 4% опрошенных заявили, что никогда и ни за что не купят электромобиль. Столько же людей заявили, что рано или поздно обязательно купят. А для 10% важно, чтобы электромобили не облагались налогами и прочими сборами.

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Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»