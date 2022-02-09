В России будут выпускать 450 000 электромашин в год — журнал За рулем

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В России будут выпускать 450 000 электромашин в год

Такие объемы должны сделать электромобили дешевле, но есть проблема со спросом.

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Стартап «Кама» по выпуску электромобилей в России намерен собирать ежегодно более 450 тысяч машин — таков запланированный объем производства к 2030 году. Но не все они будут сходить с конвейера российского предприятия. Часть автомобилей (какая именно — не называется) будет выпускаться на заводе в Венгрии.

Эти планы АО «Кама» раскрываются в коммерческой презентации стартапа, с которой ознакомились «Ведомости». Но известно, что Министерство инноваций и технологий Венгрии уже подписало соглашение о намерениях с российской компанией.

Напомним, что стартап «Кама» принадлежит Рубену Варданяну и генеральному директору КАМАЗа Сергею Когогину. Подписанное ими соглашение с министерством Венгрии «является частью разрабатываемой стратегии и стратегическим шагом в создании фундамента международного проекта на европейском и российском рынках».

В России будут выпускать 450 000 электромашин в год

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Сколько именно электромобилей будет производиться в России, а сколько — в Венгрии, не уточняется, но компания обещает обязательно обнародовать эти данные позже.

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На российском авторынке в 2021 году было продано 1 666 780 новых автомобилей. Также был установлен рекорд продаж новых электромобилей — 2254 штуки. Вряд ли до 2030 года объемы продаж машин в России и спрос на электромобили вырастут настолько, чтобы все выпускаемые «Камой» машины распродавались. Не исключено, что основным предприятием станет венгерский завод, с конвейера которого автомобили будут отправляться в Западную Европу и другие страны.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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