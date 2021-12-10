Будет больше мощности! Новые подробности об электромобиле Кама

Отдача мотора в 150 электрических сил и длина кузова как у Весты... Начинает напоминать автомобиль?

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Как уже сообщалось ранее, разработкой серийного российского электромобиля займется созданное КАМАЗом АО «Кама», одним из учредителей которого является миллиардер Рубен Варданян, а гендиректором назначен Игорь Поваразднюк, экс-менеджер КАМАЗа по развитию перспективных проектов. Об этом стало известно на недавней презентации прототипа электрокара для инвесторов в Сколково.

Там же, как писали «Ведомости», были озвучены и некоторые технические характеристики серийной модели. Пожалуй, главный сюрприз — это мощность электромобиля: по новым данным, отдача электромотора должна составить 150 л.с., тогда как у показанного в 2020 году прототипа Кама-1 она составляла всего 109 л.с.

Серийная машина будет мощнее, крупнее и вместительнее, чем показанный на фото концепт

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Впрочем, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин отдельно уточнил, что с концептом серийную модель путать не стоит. Как сообщает источник, серийная машина может унаследовать от прародителя только отдельные элементы. Это подтверждается и заявленными габаритами серийной Камы: длина — 4,4 метра, ширина — 1,8 метра, высота — 1,66 метра при снаряженной массе 1690 килограммов.

То есть это будет машина длиной с Lada Vesta, но несколько шире и заметно выше. Напомним, у концептуальной Камы-1 габаритная длина составляла всего 3,4 метра.

Ориентировочный срок запуска модели в серию — 2024 год; сейчас идет поиск подходящей площадки для выпуска этих машин.

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС