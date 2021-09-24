КАМАЗ ищет площадку для выпуска электрокара Kама-1

Это будет небольшой завод, ведь производство электромобилей — очень компактная история, считает замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

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Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов рассказал в интервью РИА Новости, что у автопроизводителей есть два варианта: использовать существующие мощности и на них производить электромашины, либо строить специализированные новые заводы.

Заявку на такой завод уже сделал КАМАЗ, у которого есть опыт производства электробусов, и предприятие обсуждает запуск завода в 2024–2025 году специально под электромобиль КАМА-1. Отдельный завод необходим, потому что размерность маленькой машины и большого КАМАЗа слишком отличается. Сейчас все ждут решения акционеров, которые определятся с площадкой.

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По мнению замминистра, по мере развития электромобильности количество различных транспортных средств значительно вырастет. Сейчас мы знаем примерно 100 брендов автомобилей, а станет — тысяча. Ведь производителям не надо будет тратить деньги на разработку двигателя внутреннего сгорания, автоматической коробки передач — на это уходят годы. Батарея, электродвигатель и система управления к ним — гораздо более простая история, поэтому уже сегодня компания может достаточно быстро организовать сборку электромобиля, составив его из своеобразного конструктора, если договорится с поставщиками компонентов о предоставлении необходимых узлов и агрегатов.

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва