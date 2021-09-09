Рассказали, когда дебютирует смарт-кроссовер Кама-1

Отечественный электрокар появится не раньше 2024 года.

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Прежде чем автомобиль Кама-1 появится в серийном производстве, ему предстоят длительные испытания. Также компания должна рассчитать стоимость проекта, рассказал «Российской газете» руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев.

Чтобы получить сертификат (разрешение) на этот автомобиль, необходимо провести прочностные и скоростные испытания. Их планируют закончить в течение 2021 и 2022 годов, а потом представить совету директоров проект с инвестициями.

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К тому моменту определится стоимость электромобиля и другие параметры. Только после этого его можно запускать в серию. Учитывая весь цикл испытаний, произойдет это не раньше 2024 года, подытожил Олег Афанасьев.

В ноябре 2020 года объявили, что в серийном варианте автомобиль будет стоить 1 млн рублей, выпускать его будут тиражом 20 тыс. экземпляров в год, а старт продаж намечен на 2021 год. Потом назывались другие сроки запуска в серию. Скорее всего, и цена будет отличаться от той, что планировалась ранее.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»