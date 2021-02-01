КАМАЗ показал на видео электромобиль КАМА-1

Начало продаж — в этом году, цена — от миллиона рублей. Верим?

Материалы по теме Электромобиль Кама-1: будет стоить 1 000 000

ПАО «КАМАЗ» опубликовало видеоролик, посвященный перспективному электромобилю КАМА-1, который производитель грузовиков разработал совместно с питерским Центром компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». Видео представлено как «тизер обзора от разработчиков» и сопровождается сообщением о том, что в ближайшее время будет опубликован подробный обзор новой машины от КАМАЗа.

В ролике показаны фрагменты процесса создания пластилинового макета машины, а также запечатлен электромобиль в движении — до этого таких кадров было совсем немного, можно вспомнить, пожалуй, лишь небольшую тестовую поездку блогера AcademeG. И тогда, и сейчас в кадре — опытно-промышленный предсерийный образец КАМА-1, прошедший испытания и сертификацию и представленный в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге и Москве.

Из интересных нюансов тизера — можно увидеть, как управляется автомобиль с неподвижным планшетом в центре рулевого колеса. К слову, фронтальная подушка безопасности у прототипа «выстреливает» из-под обивки крыши в зоне верхней кромки ветрового стекла.

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С длиной 3,4 метра и шириной 1,7 метра КАМА-1 компактнее Mitsubishi i-MiEV, но просторнее другого российского прототипа — Zetta Сити Модуль 1. Батарея в базовой версии имеет емкость 33 кВт·ч, что должно позволить проезжать на одном заряде 250 км. Температурный режим эксплуатации по проекту — до —50 °C. Заявлено, что автомобиль в базовой версии (предположительно, совсем не той, в которой машина показана в рамках презентации) будет стоить около 1 млн рублей — при условии, что удастся обеспечить выпуск 20 000 автомобилей в год.

Еще до декабрьской презентации был заявлен и ориентировочный срок начала продаж — 2021 год.

Проект Zetta, в рамках которого тоже велась разработка компактного российского электромобиля, столкнулся с серьезными трудностями.

Видео: YouTube, канал ПАО «КАМАЗ»