Тест-драйв электромобиля Zetta: все особенности машины

Сколько места на заднем ряду, каков объем багажника, а также еще несколько мелочей, которые будут важны каждый день, если вы купите ее.

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Российская инжиниринговая компания Zetta готовится запускать в производство Сити Модуль 1, свою первую модель электромобиля. 19 сентября журнал «Автоброкер» опубликовал тест-драйв предсерийного образца, в котором практически все, за исключением пластика в салоне, соответствует товарному виду.

Об автомобиле рассказывает блогер Алексей Епищенко. Большинство озвученных в видео деталей уже публиковались ранее (дальность хода от 120 км, начальная цена 550 000 рублей), но есть и несколько малоизвестных фактов или же особенностей, выявившихся непосредственно во время тестовой поездки. Ниже приводим основные интересные моменты, указанные в ролике, и предлагаем посмотреть его целиком.

На задних местах по ногам впритык — находиться там с комфортом могут лишь дети.

Объем багажника сравним с тем, что имеется в Smart Fortwo, т.е. около 260 л.

Тест-драйв проходил не на открытой местности, а в ангаре. Максимальная скорость, до которой получилось разогнать автомобиль, составила 35 км/ч.

Автомобиль, по словам ведущего, удобен в управлении, хорошо чувствуются его габариты.

При этом руль показался «разболтанным», усилителя руля нет.

В шасси электромобиля использованы адаптированные узлы ВАЗ-2108, 2110, Lada Kalina/Granta.

Указано, что в движение электромобиль приводят мотор-колеса собственной разработки и производства Zetta. Ранее же упоминались мотор-колеса Дуюнова.

В тест-драйве не прозвучало какой-либо новой информации по перспективам серийного производства. Напомним, Сити Модуль 1 с ценой от 550 000 рублей должны были начать серийно выпускать в Тольятти в первом квартале 2020 года, но из-за коронавируса сроки пришлось скорректировать. Затем ООО «Зетта» столкнулось с недостатком финансирования, но на данный момент запуск в серию не отменен, а лишь перенесен на 2021 год.

В конце августа 2020 года компания опубликовала снимки внешности серийного Сити Модуль 1, а позднее появились и фотографии интерьера, но машина пока существует лишь в предсерийном варианте.

Видео: Youtube, канал «Автоброкер»