Новая российская автомарка: фото серийной версии Zetta

Такие машины и отправятся к первым покупателям.

Материалы по теме Zetta готова — на новый российский автомобиль оформлен патент

Опубликованы официальные фотографии от компании «Зетта». Стоит оговориться, что перед нами все-таки образец из опытно-промышленной партии (к данному моменту собрано несколько таких машин), и какие-то изменения еще возможны, но они будут минимальными. Фотографии грядущей новинки опубликовал журнал «Автоброкер». Если сравнивать их с теми изображениями, что были раньше, заметны вот какие различия: с дверей исчезли черные молдинги, на крышке багажника появилась ручка и надпись Zetta, а над ней — зарядный разъем. Поменялся дизайн колесных дисков, а с переднего бампера исчезли противотуманные фары — вероятно, перед нами базовая версия.

Как известно, она будет иметь задний привод (каждое из пары мотор-колес развивает около 20 л.с.) и дальность хода в 120 км. В средней комплектации у Зетты также монопривод, но батарея — повышенной емкости. В топ-версии у электромобиля будет полный привод. А самая производительная батарея, предлагаемая для Зетты, позволит преодолевать на одной зарядке примерно 500 км.

Зетту должны были начать выпускать в начале 2020 года, но пандемия внесла коррективы. Сейчас сроком запуска в производство называется конец 2020 года.

По последним данным, цены на электромобиль Zetta будут начинаться от 550 000 рублей.

Фото: Zetta