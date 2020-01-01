Российский электрокар Zetta: первые фото интерьера

Привычной комбинации приборов за рулевым колесом здесь нет, вместо нее — тачскрин с центральным расположением.

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Проект российского электромобиля Zetta Сити Модуль 1 пока не остановлен, несмотря на недостаток финансирования. В интернете появились снимки интерьера предсерийного экземпляра электрокара. Фотографии разместил журнал «Автоброкер». В объектив попала передняя часть салона.

В салоне мы видим рулевое колесо от семейства Lada Granta, сочетающийся с оригинальной передней панелью. Привычной комбинации приборов за рулем здесь нет, вместо нее используется тачскрин с центральным расположением.

На него выводятся показания скорости, остатка заряда в процентах, прогноз оставшегося пробега в километрах и вся прочая вспомогательная информация.

Под экраном расположена ниша беспроводной зарядки смартфона, а ниже — кнопки запуска силовой установки, аварийной сигнализации и выключения парктроника.

Под кнопками размещен селектор выбора направления движения — вперед, назад и паркинг. Пластиковая обивка дверей содержит вместительный карман для мелочей, динамик акустической системы и подстаканник.

Пластик в салоне явно получен по обходной технологии, в серии, если она запустится, наверняка будет использован другой вариант.

Сиденья имеют ярко-выраженную боковую поддержку, при этом некоторые элементы наводят на мысль, что использован каркас ВАЗ-2108.

Напомним, первую модель Зетты с базовой ценой в 550 000 рублей должны были начать серийно выпускать в Тольятти в первом квартале 2020 года, но из-за коронавируса сроки пришлось скорректировать.

Затем проект столкнулся с недостатком финансирования, но руководители ООО «Зетта» утверждают, что запуск производства не отменен, а лишь принесен на 2021 год.

Фото: журнал «Автоброкер».