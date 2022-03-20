Подготовка авто к теплому сезону: 5 советов на злобу дня

На стыке сезонов простой смены резины с зимней на летнюю недостаточно, предупреждают специалисты.

Материалы по теме Актуально: нам рассказали, как продлить жизнь автомобилю

Куда нужно заглянуть и что проверить в первую очередь при подготовке автомобиля к теплому сезону, рассказали эксперты сервисов СберАвто и СберУслуги.

Заглянуть под капот

Стоит проверить запас аккумулятора, при необходимости зарядить его, а также изучить клеммы на предмет окисления. Если появилась ржавчина, удалите ее максимально мягким способом. Проконтролируйте уровень рабочих жидкостей — как минимум тормозной (в зимний период она активно поглощает и накапливает влагу), охлаждающей, а также уровень моторного масла.

Проведите ревизию щеток стеклоочистителя: из-за активной эксплуатации снежной зимой резинки на них могли потерять свои очищающие свойства. В этом случае — заменить дворники.

Поменять шины вовремя

Несмотря на советы ГИБДД и специалистов, многие меняют шины позже необходимого или вовсе ездят летом на зимней резине. Но состав зимних покрышек не предусмотрен для эксплуатации при плюсовых температурах: автомобиль с зимними шинами в теплую погоду хуже управляется, а сами покрышки изнашиваются быстрее. Эксперты рекомендуют заменить шины, когда среднесуточная температура поднимется выше отметки +5 С°, а ночью не будет падать ниже нуля.

Помыть авто после зимы

Многие автомобилисты затягивают с мойкой машины после зимнего сезона, а зря! В тщательной мойке нуждаются кузов, днище, надколесные дуги и диски автомобиля. На чистой машине станут хорошо заметны царапины и другие дефекты лакокрасочного покрытия, которые можно будет сразу устранить, обратившись к профессионалам. Отдельного внимания заслуживает очистка колесных дисков и стекол.

Убраться в салоне и багажнике

Материалы по теме Слабовата вентиляция в салоне? Вот простое решение

Зимой от реагентов особенно страдают коврики и пол, которые с наступлением весны важно очистить. А еще нужно пропылесосить сиденья и проветрить салон, потратить время на разбор багажника: лопата и крупные щетки до наступления следующей зимы могут подождать в гараже, на их место стоит положить то, что пригодится в теплый сезон, например, средство для удаления следов от насекомых и тополиных почек.

Проверить работу кондиционера

Обязательно проверьте хладагент: его недостаточный уровень чаще всего становится причиной плохой работы.

Как не испортить автомобиль на мойке: советы автопроизводителей и сервисменов.



«За рулем» можно читать и в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/zr.ru