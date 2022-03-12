Слабовата вентиляция в салоне? Вот простое решение

Благодаря нескольким манипуляциям с обшивкой багажника воздухоотвод становится заметно эффективнее.

У седанов Chevrolet Cobalt и Ravon R4 известна проблема с вентиляцией салона. Многие врезают вентиляционные решетки в обивку багажника напротив вытяжного клапана. Мне этот способ не подошел, поскольку там находятся удобные ниши, да и выглядит это не очень эстетично.

Я демонтировал обшивку, подрезал и отогнул в сторону часть шумоизоляции — она слишком близко прилегает к клапану. А самое главное — сделал П‑образный разрез на обивке в нижней части выступа под фонарь и отогнул ее в сторону. Отверстие получилось гораздо больше по сечению, чем при установке решетки, и его совершенно незаметно. Теперь воздух эффективно вытягивается из багажника к вытяжному клапану.

Д. Латий, г. Оренбург

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Фото: Д. Латий