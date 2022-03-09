Как не испортить автомобиль на мойке: советы автопроизводителей и сервисменов

Как часто можно мыть машину? Какая мойка не навредит лакокрасочному покрытию? Какие типичные ошибки и как их избежать? Отвечаем на все вопросы.

Как мыть?

Материалы по теме Машину поцарапали на мойке — как возместить ущерб? Пошаговая инструкция

Немытая машина опасна на дороге (из нее хуже видно, и для окружающих она менее заметна). В нее неприятно садиться, да и инспекторы ДПС часто останавливают.

Кроме того, грязь и химические реагенты с дорог сильно вредят лакокрасочному покрытию автомобиля. А ведь от состояния ЛКП во многом зависит, как долго прослужит кузов. Но мойка тоже способна повредить краску, поэтому выбирать мойку надо серьезно.

Главный плюс «ручных» моек — возможность перечислить сервисмену свои пожелания («задние коврики можно не трогать» или «протрите ветровое стекло изнутри»). А также можно попросить устранить недостатки после выполненной работы.

Минус — один: высокое давление струи автомойки, которое способно навредить лакокрасочному покрытию и некоторым деталям автомобиля.

«Ручной» способ применяется и на мойках самообслуживание. Результат работы и сохранность кузова будут зависеть от настройки моечного оборудования и качества химии, а также умения водителя, выступающего в роли мойщика.

Главные достоинства автоматических моек — скорость (процесс занимает не более 5–7 минут) и доступность (как правило, работают круглосуточно). Правда, на автоматической мойке указать на недостатки некому. Как помыли, так и помыли.

Кроме того, можно нарваться на изношенные щетки, царапающие машину. Бесконтактные автоматические мойки тоже аккуратностью не блещут.

Автопроизводители: осторожнее со щеточной мойкой!

ВАЗ

Материалы по теме 10 опасных загрязнений. Как их удалить с кузова самостоятельно?

Руководство по эксплуатации не предусматривает ограничений по частоте мойки. Есть определенные рекомендации, в частности: «Автомобиль необходимо мыть струей воды небольшого напора с использованием мягкой губки и применением автомобильных шампуней, которые создают защитные пленки от воздействия окружающей среды».

Запрета на контактную мойку не предусмотрено, но рекомендуется предварительно уточнить степень воздействия щеточных узлов на ЛКП автомобиля.

Nissan

И контактная может быть опасна, и бесконтактная. Многое зависит от персонала, который на мойке работает. Мыть можно и нужно часто. С учетом агрессивной жижи на наших дорогах, от которой все коррозирует, смывать это все лишним не будет.

У двигателистов есть даже мнение, что в зимний период и моторный отсек иногда полезно помыть, чтобы убрать все эти агрессивные средства. Но там своя технология мойки.

Jaguar Land Rover

Предпочтение лучше отдать бесконтактным моечным станциям с корректно выставленным уровнем давления. Коммерческие автоматические мойки, мойки под давлением и щеточные мойки не рекомендованы к использованию. Количество сессий по мойке автомобиля не ограничено.

Mitsubishi

Материалы по теме Моем двигатель — пошаговая инструкция и самые грубые ошибки

Никаких дополнительных рекомендаций, помимо приведенных в руководстве по эксплуатации автомобиля, нет.

Renault

Не следует: мыть в камере с вращающимися щетками, интенсивно тереть кузов и использовать для полировки продукты на основе воска. А также не рекомендуется мыть с помощью аппаратов высокого давления.

Сервисмены: ЛКП портится не от частых, а от плохих моек

Мы опросили ряд компаний, занимающихся мойкой машин.

Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат»

Ограничений по периодичности моек нет. Но всё взаимосвязано: чем чаще будем мыть, тем быстрее потускнеет ЛКП и в дальнейшем потребуется полировка автомобиля

Сергей Власов, эксперт маркетплейса Банкавто по покупке и продаже автомобилей

Краска у машины портится не от частых моек, а от плохих.

Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию АВТОDOM Алтуфьево

Ограничения в периодичности мойки автомобиля нет. Но любая мойка — это воздействие на лакокрасочное покрытие. И чем чаще мы воздействуем на него, тем чаще его необходимо восстанавливать и защищать.

Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр»

При контактной мойке происходит минимальное воздействие на лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. В этом процессе не применяется сильный напор воды, а также агрессивная химия, которая негативно сказывается на состоянии ЛКП и хромированных деталей.

Контактная мойка эффективно удаляет загрязнения. Но слишком частая мойка автомобилю не рекомендована — раз в неделю будет достаточно. Самый негативный эффект на ЛПК оказывают автоматическая портальная и сухая мойка.

Илья Проскуряков, владелец компании «Уникальный Кузовной Ремонт»

Если автомобиль часто моется — ему «показана» бесконтактная мойка, если редко — контактная.

Мыть, но знать меру (мнение эксперта «За рулем»)

Зимой слишком частые водные процедуры могут повредить ЛКП: на морозе вода, попавшая в микротрещины на краске, расширяется и разрушает покрытие. Да и в межсезонье, когда под грязью не видно асфальта, тратиться на мойку лишний раз не стоит. Но это не означает, что автомобиль совсем не нужно мыть (самые частые аргументы «против мойки» собраны здесь).

Тогда возникает важный вопрос: как часто? Периодичность не прописана ни в одной инструкции к автомобилю. И штраф за езду на грязном автомобиле тоже не предусмотрен. А потому универсального ответа нет. Каждый решает сам, когда нужно заехать на мойку. Исходя из временных и финансовых возможностей, а также жизненных позиций и приоритетов.