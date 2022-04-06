Lada Largus Cross: расширение гаммы двигателей

Выбор моторов для вазовского универсала повышенной вместимости в кросс-версии увеличился до двух позиций.

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Теперь, помимо ранее предлагавшегося 1,6-литрового 106-сильного 16-клапанника ВАЗ-21129, для Largus Cross предлагается 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182, развивающий 90 л.с. Ранее такие моторы были доступны только для фургонов и универсалов Largus в обычном, не кроссовом исполнении. А вот у обновленного «Кросса» с начала продаж (5 марта 2021 года) был только «старший» мотор.

Теперь же восьмиклапанник, наряду с прежним двигателем, доступен для начальной комплектации Lagrus Cross, она называется Comfort. В остальных комплектациях — Comfort Light, Lux Light и Lux — по-прежнему лишь один двигатель, 106-сильный.

Напомним, 8-клапанный мотор ВАЗ-11182 пришел на смену ВАЗ-11189 и эволюционировал в отношении шатунно-поршневой группы, коленвала и газораспределительного механизма. Регулировать зазоры в ГРМ обновленного мотора нужно только через 90 000 км пробега, из-за снижения механических потерь подросла мощность (90 л.с. вместо 87), а 80% крутящего момента доступны уже с 1000 об/мин.

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Согласно информации на официальном сайте производителя, рекомендованная розничная цена Largus Cross в комплектации Comfort с таким двигателем составляет 1 377 900 рублей, что всего на 10 тысяч дешевле, чем точно такая же машина с 16-клапанником.

АВТОВАЗ начал продажи обновленного семейства Largus чуть больше года назад, и тогда цены всех комплектаций укладывались в лимит до миллиона рублей.

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Фото: «За рулем»