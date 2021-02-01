Новый 8-клапанный мотор АВТОВАЗа: все изменения!

Коленвал, распредвал и клапаны — облегченные, поршни с шатунами — и вовсе другие. Но надежность обещают сохранить.

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Как сообщалось, обновленное семейство Largus помимо внешних, интерьерных и функциональных отличий получило и другой двигатель — на смену 8-клапанному ВАЗ-11189 пришел улучшенный ВАЗ-11182. Вкратце эволюция мотора такова: обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированные коленвал и газораспределительный механизм (ГРМ). Теперь же АВТОВАЗ на сайте корпоративного издания «Волжский автостроитель» детально раскрыл информацию о том, как улучшался мотор.

По мнению издания, недорогой бензиновый восьмиклапанник с хорошей тягой — это отчасти альтернатива дизельному мотору. Сообщается также, что к своему нынешнему состоянию вазовский 8-клапанный мотор пришел за несколько этапов: так, в 2011-м появилась облегченная ШПГ, в 2018-м — проточки в поршнях под клапаны во избежание «встречи» при обрыве ремня.

Нынешняя модернизация более глубокая. Коленвал, распредвал и клапаны — облегченные. Поршни с шатунами — и вовсе новые. Поменялась головка блока цилиндров и ее крышка (в ней новая система вентиляции), а также ремень ГРМ и еще более двух десятков деталей. В частности, шатуны, тарелки и сухари клапанов — от мотора ВАЗ-21179 (1,8 л, 122 л.с.). А толкатели клапанов и маслосъемные колпачки — от мотора Renault-Nissan (1,6 л, 113 л.с.), который также собирают на АВТОВАЗе.

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Регулировать зазоры в ГРМ обновленного мотора нужно только через 90 000 км пробега. За счет снижения механических потерь немного выросла мощность (до 90 л.с. вместо прежних 87), а 80% максимального крутящего момента доступны уже с 1000 об/мин. В результате мотор стал более тяговитым и экономичным. А надежность, которой славились вазовские восьмиклапанники, по словам разработчиков, осталась на прежнем уровне.

Кроме этого мотора в гамме силовых агрегатов значится прежний 16-клапанный ВАЗ-21129 мощностью 106 л.с., работающий, как и 8-клапанный, в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Версий с автоматической трансмиссией у Ларгуса по-прежнему нет.

Все цены и комплектации обновленного Lada Largus уже известны; прайс на пассажирские версии начинается от 690 000 рублей.

Фото: АВТОВАЗ