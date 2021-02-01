Обновленный Lada Largus: цены, комплектации, новый двигатель

АВТОВАЗ объявил старт приема заказов на обновленный Ларгус.

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В семействе по-прежнему три модификации — фургон, универсал и кросс-версия, и два варианта салона, 5- и 7-местный.

Как известно, внешне модель стала соответствовать актуальному стилю Lada, а также получила более эргономичный салон и несколько новых функций комфорта. Теперь же выяснилось, что в линейке моторов будет новый двигатель — 1,6 литра, 90 л.с. Речь о восьмиклапанном ВАЗ-11182, который в пресс-релизе АВТОВАЗа обозначен как новый базовый мотор.

Это означает, что, несмотря на прописанные в ОТТС три двигателя — помимо нового там значатся прежние 1,6-литровые ВАЗ-11189 (87 л.с.) и ВАЗ-21129 (106 л.с.), — на Ларгусе, как и ранее, будут применяться два мотора, только вместо одного восьмиклапанника (ВАЗ-11189) будут ставить другой — ВАЗ-11182. Это подтверждается техническими характеристиками на официальном сайте Lada.

Мотор отличается обновленной шатунно-поршневой группой, модернизированными коленвалом и газораспределительным механизмом (ГРМ). Все нововведения позволили обеспечить мощность в 90 л.с. и выход на 80% максимума крутящего момента уже с 1000 об/мин.

И еще одна немаловажная деталь: отныне регулировать клапаны (точнее, зазоры в ГРМ) будет нужно лишь на пробеге в 90 000 км, тогда как на прежних восьмиклапанниках это необходимо было делать уже на 3000 км. Двигатель, как и остальные моторы Ларгуса, потребляет 92-й бензин. А вот трансмиссия у Lada Largus осталась прежней — безальтернативная 5-ступенчатая механика.

Панель приборов и обивка дверей на новом Ларгусе адаптированы от Renault Duster, а многими новыми функциями комфорта поделился Lada XRAY Cross: в топ-варианте у Ларгуса есть мультируль с обогревом, трехступенчатый обогрев передних сидений и обогрев задних, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, мультимедиа с навигацией (правда, без Яндекс.Авто, но с интеграцией через Apple CarPlay и Android Auto) и круиз-контроль.

У Ларгуса появился подлокотный бокс между передними сиденьями — они тоже новые, и тоже от Lada XRAY Cross. А в базовой версии теперь есть центральный замок с ДУ, маршрутный компьютер и ходовые огни в фарах. Кроме того, модель получила улучшенную шумоизоляцию.

Согласно официальному пресс-релизу, цены на пассажирские 5-местные версии универсала начинаются от 690 000 рублей, на 7-местные — от 817 900 рублей. Кросс-версия — от 865 900 рублей за пять мест. За фургон в базовой версии Classic дилеры будут просить от 685 900 рублей. Пресс-служба сообщает, что у Ларгуса будет три комплектации, каждую из которых можно дополнить пакетами опций.

Однако на момент публикации заметки на официальном сайте универсалы представлены только в 7-местной комплектации Luxe/Prestige за 941 900 рублей. Кросс-версии пока можно предзаказать тоже только в 7-местном варианте, но в двух вариантах комплектации — Luxe за 951 900 рублей и Luxe/Prestige за 981 900 рублей. Цены не включают доплату за цвет.

Серийное производство обновленного Ларгуса официально стартовало 4 февраля 2021 года; старые версии еще продолжали собирать, но все меньше, и к настоящему моменту их производство почти прекратилось.

Фото: АВТОВАЗ