Через несколько дней прежняя версия модели будет полностью вытеснена с производства обновленным семейством.

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Суточная программа производства автомобилей обновленного семейства Lada Largus (т.н. Largus FL) перевалила отметку 100 собранных экземпляров, об этом сообщает AvtoVAZ News. Во вторник, 2 февраля 2021 года, в первую смену на АВТОВАЗе собрали 53 автомобиля, план второй смены предусматривал такое же количество машин. В основном, по конвейеру идут пассажирские универсалы в различных цветах кузова.

Напомним, в семейство Ларгуса, как и прежде, входит также кросс-версия (такие машины активно начали собирать во второй половине января) и коммерческий фургон, отдельные экземпляры которого уже идут по конвейеру. Сейчас дорестайлинговые автомобили также присутствуют на сборке, но источник сообщает, что в ближайшие дни их полностью вытеснят обновленные машины.

По неофициальным данным, торжественный старт серийной сборки АВТОВАЗ объявит уже завтра, 4 февраля, однако по факту автомобили начали производиться серийно еще в январе, сразу после выхода предприятия с новогодних каникул. Автомобиль получил фейслифт, зеркала от Lada Vesta, форсунки омывателя на жабо (ранее находились на капоте) и элементы интерьера и функции комфорта (включая мультимедийный комплекс и трехступенчатый обогрев передних сидений) от Lada XRAY и Renault Duster.

Кстати, трехступенчатый обогрев ставили и на дорестайлинговые машины серии Quest, но сейчас их отзывают.

Фото: АВТОВАЗ