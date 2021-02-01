Дорестайлинговый Ларгус уходит в историю — его больше не будут собирать — журнал За рулем

Дорестайлинговый Ларгус уходит в историю — его больше не будут собирать

Через несколько дней прежняя версия модели будет полностью вытеснена с производства обновленным семейством.

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Lada Largus FL: началась сборка всех вариантов

Суточная программа производства автомобилей обновленного семейства Lada Largus (т.н. Largus FL) перевалила отметку 100 собранных экземпляров, об этом сообщает AvtoVAZ News. Во вторник, 2 февраля 2021 года, в первую смену на АВТОВАЗе собрали 53 автомобиля, план второй смены предусматривал такое же количество машин. В основном, по конвейеру идут пассажирские универсалы в различных цветах кузова.

Напомним, в семейство Ларгуса, как и прежде, входит также кросс-версия (такие машины активно начали собирать во второй половине января) и коммерческий фургон, отдельные экземпляры которого уже идут по конвейеру. Сейчас дорестайлинговые автомобили также присутствуют на сборке, но источник сообщает, что в ближайшие дни их полностью вытеснят обновленные машины.

По неофициальным данным, торжественный старт серийной сборки АВТОВАЗ объявит уже завтра, 4 февраля, однако по факту автомобили начали производиться серийно еще в январе, сразу после выхода предприятия с новогодних каникул. Автомобиль получил фейслифт, зеркала от Lada Vesta, форсунки омывателя на жабо (ранее находились на капоте) и элементы интерьера и функции комфорта (включая мультимедийный комплекс и трехступенчатый обогрев передних сидений) от Lada XRAY и Renault Duster.

  • Кстати, трехступенчатый обогрев ставили и на дорестайлинговые машины серии Quest, но сейчас их отзывают.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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