На Lada Largus Quest меняют обогрев сидений

А точнее — новый блок кнопок, управляющий обогревом.

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Дилеры официальной сети Lada получили информационное письмо, в котором говорится о необходимости замены блока обогрева сидений на модификации Lada Largus Quest. Под отзыв попали 1296 автомобилей, выпущенных с 17 июля по 24 ноября 2020 года, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на источник в дилерской сети. Причина, по которой будет меняться блок, не называется. Вместо этого источник напоминает, что отзывные и сервисные кампании являются нормальной практикой, которую не стоит воспринимать в негативном свете.

Блок, ставший причиной рассылки письма, расположен в передней части тоннеля пола, под торпедо, в нише с подстаканниками. На нем две кнопки, которыми можно установить один из трех уровней обогрева передних сидений. Работы по замене блока должны занять не более трех минут, и, как обычно в таких случаях, они будут бесплатными для владельцев.

Напомним, что трехступенчатый обогрев передних сидений Ларгус получил именно с появлением спецверсии Quest — вместе с сиденьями, во многом повторяющими те, что стоят на XRAY Cross. Считается, что такие сиденья АВТОВАЗ обкатывал на «Квесте», чтобы впоследствии ставить на машины обновленного семейства Largus FL.

Серийная сборка Largus FL началась в январе 2021 года, хотя официально об этом АВТОВАЗ планирует сообщить, по некоторым данным, лишь 4 февраля.

Предварительный состав топ-комплектации Largus Cross в обновленном виде уже известен.

Фото: АВТОВАЗ