Lada Largus FL: началось серийное производство

Первым с конвейера сошел Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет — «каракумы».

Материалы по теме АВТОВАЗ назвал сроки появления Niva Travel и нового Largus

Обновленный Largus, серийное производство которого началось сегодня, преобразился внешне, получив дизайн экстерьера и интерьера в современном стиле Lada: «раскосую» головную оптику, крупноячеистую облицовку радиатора и X-образную конфигурацию переднего бампера. Форсунки омывателя переехали с капота на пластиковое жабо, появились зеркала с повторителями поворота от Весты, а обновленный салон позаимствовал элементы у Lada XRAY и Renault Duster.

Линейка автомобилей Ларгус оснащается 1,6-литровыми моторами, мощностью 87 или 106 л. с. Коробка передач — только 5-ступенчатая механика.

Lada Largus стал первым совместным проектом АВТОВАЗа и Renault. Автомобиль был специально разработан для Восточной Европы, но для России он дополнительно получил усиленное шасси и улучшенную антикоррозийную защиту.

За все время было выпущено более 450 тысяч Lada Largus. Автомобиль со временем дорабатывали, в частности, он получил гамму российских силовых агрегатов, появились специальные версии: двухтопливные универсалы и фургоны, Cross, автомобили для скорой помощи, социального такси и спецслужб.

По итогам 2020 года Ларгус занял седьмое место в топ-25 продаж на российском рынке. Всего за прошлый год было продано 37 166 автомобилей этой модели (-14%).

О старте приема предзаказов на рестайлинговый Lada Largus объявят дополнительно.

Тем временем дорестайлинговый Ларгус уходит в историю.



Фото: АВТОВАЗ